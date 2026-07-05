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ΠΑΣΟΚ Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί - Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον κ. Ντόκο άμεσα
Πολιτική
19:11 - 05 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί - Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον κ. Ντόκο άμεσα

Reporter.gr Newsroom
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Τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στον ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας, κ. Ντόκο, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ και ζητά την αποπομπή του.

«Οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο Mega επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκος συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους.

Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρρητες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος;

Ο Πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ανάρτηση για το θέμα έκανε και ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στο X:

Μετά τις αποκαλύψεις του Mega για το φιάσκο με τη συνέντευξη του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον κύριο Ντόκο και να απαντήσει για τα πρωτόκολλα ασφαλείας του «επιτελικού κράτους», που αποδεικνύονται "τρύπια".

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