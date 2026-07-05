ΠΑΣΟΚ Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί - Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον κ. Ντόκο άμεσα

«Οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο Mega επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκος συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους.
Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρρητες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος;
Ο Πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.
Ανάρτηση για το θέμα έκανε και ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στο X:
Μετά τις αποκαλύψεις του Mega για το φιάσκο με τη συνέντευξη του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον κύριο Ντόκο και να απαντήσει για τα πρωτόκολλα ασφαλείας του «επιτελικού κράτους», που αποδεικνύονται "τρύπια".