Μητσοτάκης: Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας – Ο Τραμπ είχε δίκιο για το ΝΑΤΟ

Για την ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί στις αμυντικές δαπάνες μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα πληροί τους στόχους του 3,5%» και σημειώνοντας ότι «είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ». Αποκάλυψε, δε, πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν απαραίτητο να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος στις υποχρεώσεις τους στο ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ είχε απολύτως δίκιο. Τα τελευταία χρόνια, και λόγω του ουκρανικού, οι ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε να καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες που έχει ξεπεράσει το 3,5% στον αμυντικό της προϋπολογισμό. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Απαντώντας, δε, σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ – Τουρκίας για τα F-35, απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές των ΗΠΑ, λέγοντας πως δεν είναι δική μας υπόθεση η αναφορά σε συμφωνίες για οπλικά συστήματα ανάμεσα σε δύο άλλα κράτη. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι «υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35».

Σημείωσε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιες χώρες θα διαθέσουν αμυντικά συστήματα, όπως αντίστοιχα δεν αποδέχεται υποδείξεις για τις δικές της αμυντικές επιλογές.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσουν και πού θα το πουλήσουν. Οπότε δεν δέχομαι κι εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα, προκειμένου να θωρακίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας», είπε.

Τόνισε, ακόμη, ότι οι Έλληνες πιλότοι, θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται από το 2027 στα ελληνικά F-35, με βάση τη συμφωνία για την αγορά 20+20 μαχητικών από τις ΗΠΑ, επιχειρώντας να αναδείξει την ελληνική πρόοδο στον αμυντικό σχεδιασμό.

Την ίδια ώρα, υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 Viper προχωρά πλέον με ταχείς ρυθμούς, με περισσότερα από 50 αεροσκάφη να έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί και στόχο τα 83, ενώ η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ήδη 24 Rafale.

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Ιστορική ανορθογραφία το Casus Belli

Ερωτηθείς σχετικά με το Casus Belli το χαρακτήρισε ως μία «ιστορική ανορθογραφία», προσθέτοντας ότι «η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να την αφήσουμε πίσω».

Ο ίδιος τόνισε πως θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επανέλαβε ότι δεν είναι εκείνος που θα πει σε δύο κράτη ποιες συμφωνίες θα καταρτίσουν και πώς θα κινηθούν οι σχέσεις μεταξύ τους.

Κλείνοντας αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Τούρκο πρόεδρο, λέγοντας πως, παρά τις διαφωνίες για τη μοναδική μεγάλη εκκρεμότητα που αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες έχουν κάνει βήματα προόδου σε τομείς όπως το μεταναστευτικό και οι επαφές μεταξύ των δύο λαών.

«Ακόμη και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε άλλους τομείς της κοινής μας ατζέντας», τόνισε.