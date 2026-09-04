ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σήμα Κάρνεϊ για restart εμπορικών συζητήσεων με ΗΠΑ όταν είναι έτοιμες
Ειδήσεις
10:48 - 04 Σεπ 2026

Σήμα Κάρνεϊ για restart εμπορικών συζητήσεων με ΗΠΑ όταν είναι έτοιμες 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ αντέδρασε την Πέμπτη στους ισχυρισμούς του υπουργού Εμπορίου της κυβέρνησης Τραμπ, Χάουαρντ Λούτνικ, ότι η Οτάβα υπονόμευσε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για πολιτικούς λόγους.

«Δεν νομίζω, με όλο τον σεβασμό, ότι διορισμένα και μη εκλεγμένα μέλη του αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου είναι ειδικοί στην καναδική πολιτική», δήλωσε ο Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Θάντερ Μπέι, στη βορειοδυτική επαρχία του Οντάριο.

«Εμείς θα υπερασπιζόμαστε πάντα ό,τι είναι προς το συμφέρον του Καναδά», είπε, κατηγορώντας παράλληλα τις ΗΠΑ ότι παρουσιάζουν πλέον διαφορετικά τα ζητήματα που θεωρούσαν αδιαπραγμάτευτα, σε σχέση με όσα υποστήριζαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Παρά ταύτα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μια συμφωνία που θα είναι επωφελής τόσο για τον Καναδά όσο και για τις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι εφικτή.

«Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι και να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία όταν οι Αμερικανοί θα είναι έτοιμοι», είπε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, εμφανίστηκε αργότερα την Πέμπτη λιγότερο πρόθυμος να αποκαταστήσει τις ψυχρές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι πολύ καλό για τους Καναδούς πολιτικούς, όπως ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ, να κάνουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ “εχθρό”, μέχρι να καταρρεύσει η οικονομία τους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Τότε θα αποδειχθεί ότι αυτό θα είναι πολύ κακό για την πολιτική — χειρότερο από οτιδήποτε έχει συμβεί ποτέ σε Καναδό πολιτικό. Απλώς περιμένετε και θα δείτε!»

Ο Κάρνεϊ απαντούσε στους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει ο Λούτνικ μία ημέρα νωρίτερα στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC, σύμφωνα με τους οποίους οι Καναδοί «τίναξαν στον αέρα» μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που βρισκόταν σχεδόν στο τελικό στάδιο, «μόνο και μόνο για πολιτικούς λόγους».

Ο Λούτνικ υποστήριξε ότι ο Καναδάς αντιμετώπισε τον Τραμπ «με ασέβεια», αλλά θα αλλάξει στάση μετά τα μέσα Οκτωβρίου, «επειδή οι εκλογές τους θα έχουν τελειώσει».

Ο Καναδάς έχει προγραμματισμένες επαναληπτικές εκλογές — ή συμπληρωματικές εκλογές (by-elections) — σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματευτές των δύο χωρών αποχώρησαν από τις εμπορικές συνομιλίες τον περασμένο μήνα, αφού δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από την προθεσμία της 22ας Αυγούστου που είχε θέσει ο Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Ο Καναδάς απάντησε με αντίστοιχους, «δολάριο προς δολάριο», δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα.

Οι δύο πλευρές έχουν αλληλοκατηγορηθεί για την υποβολή παράλογων απαιτήσεων την τελευταία στιγμή.

Ο Λούτνικ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Καναδάς προσπάθησε, λίγες μόλις ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας του Τραμπ για τους δασμούς, να συμπεριλάβει στη συμφωνία απαλλαγές από τους δασμούς για τα μεσαία και βαρέα φορτηγά.

Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, έχει προηγουμένως διαψεύσει τον ισχυρισμό του Κάρνεϊ ότι οι απαιτήσεις του Καναδά σχετικά με τη χρήση της γαλλικής γλώσσας αποτέλεσαν σημείο τριβής στις εμπορικές συνομιλίες.

Ο Κάρνεϊ απέρριψε και αυτόν τον ισχυρισμό στις δηλώσεις του την Πέμπτη.

«Υπήρχαν ορισμένα ζητήματα για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επέμεναν μέχρι και την τελευταία ώρα. Οι “κόκκινες γραμμές” δεν επρόκειτο να αλλάξουν... Ήταν η λογική του “ή γίνεται με τον δικό μας τρόπο ή δεν γίνεται, πάρ’ το ή άφησέ το”», είπε χαρακτηριστικά.

«Και ξαφνικά δεν ενδιαφέρονται πλέον για την καναδική γλώσσα ή τον καναδικό πολιτισμό και για όλα αυτά τα ζητήματα», συνέχισε ο Κάρνεϊ. «Ωραία. Το καλωσορίζουμε αυτό. Εμείς νοιαζόμαστε για αυτά τα ζητήματα.»

Όσον αφορά τη διαφωνία για τα φορτηγά, ο Κάρνεϊ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπαναχώρησαν από τις απαιτήσεις τους.

«Τώρα λένε: “Μα φυσικά και δεν επρόκειτο να τα αποκλείσουμε”. Λοιπόν, επρόκειτο να τα αποκλείσουν», είπε.

«Κάποια από αυτά που λένε τώρα είναι διαφορετικά από εκείνα για τα οποία έθεταν τότε την κόκκινη γραμμή.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η INTERLIFE επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών της συστημάτων
Επιχειρήσεις

Η INTERLIFE επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών της συστημάτων

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη

AKTOR: Επένδυση €1,2 δισ. σε δύο έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία
Επιχειρήσεις

AKTOR: Επένδυση €1,2 δισ. σε δύο έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Διαστημικό κυνηγητό: Η νέα κούρσα εξοπλισμών ΗΠΑ-Κίνας πάνω από τη Γη
Ειδήσεις

Διαστημικό κυνηγητό: Η νέα κούρσα εξοπλισμών ΗΠΑ-Κίνας πάνω από τη Γη

Ματσάδο για την πετρελαϊκή συμφωνία Βενεζουέλας-ΗΠΑ: Ποιος υπογράφει; Τι ακριβώς υπογράφεται;
Ειδήσεις

Ματσάδο για την πετρελαϊκή συμφωνία Βενεζουέλας-ΗΠΑ: Ποιος υπογράφει; Τι ακριβώς υπογράφεται;

ΗΠΑ: Οριακή αύξηση στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Οριακή αύξηση στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/09/2026 - 12:57

Υεμένη: Πάνω από 80 νεκροί στις συγκρούσεις κυβερνητικών δυνάμεων και Χούθι

Εμπορεύματα
04/09/2026 - 12:54

Πετρέλαιο: Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούλιο

Ανεμοδείκτης
04/09/2026 - 12:42

Πού θα είναι ο Κώστας Καραμανλής την ώρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Οικονομία
04/09/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Ρεκόρ απασχόλησης και βουτιά στην ανεργία στο β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 12,6% στον τζίρο του κλάδου αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/09/2026 - 12:03

Οι αποκαλύψεις του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στο Allwyn Game Time και η έκπληξη του Ματίας Λεσόρ

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 11:56

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος για δύο οδικά έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 11:50

Μακροβιότερη πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας η Μελόνι

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 11:43

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου: €300.000 στους τρεις νικητές – Ρεκόρ συμμετοχών με 62 αιτήσεις

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 11:36

Reuters: Οι τραπεζικοί γίγαντες της Ευρώπης προ των πυλών – Το deal UniCredit-Commerzbank ως μοντέλο

Σχόλια Αγοράς
04/09/2026 - 11:27

Παραμένει στα «πράσινα» το Χρηματιστήριο – Πέριξ των 2.700 μονάδων ο ΓΔ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/09/2026 - 11:08

Λέσβος: Στον Στρατό η μάχη με τον αφθώδη πυρετό – 85.000 ζώα έχουν θανατωθεί

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 10:56

Huawei: Αυξημένα κατά 9,55% τα έσοδα στο α’ εξάμηνο του 2026

Ειδήσεις
04/09/2026 - 10:53

Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στη Διώρυγα της Κορίνθου

Ειδήσεις
04/09/2026 - 10:49

Ευλογιά των προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα προστασίας στην Κρήτη

Ειδήσεις
04/09/2026 - 10:48

Σήμα Κάρνεϊ για restart εμπορικών συζητήσεων με ΗΠΑ όταν είναι έτοιμες 

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 10:41

Η INTERLIFE επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών της συστημάτων

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 10:29

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 10:19

AKTOR: Επένδυση €1,2 δισ. σε δύο έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία

Αναλύσεις
04/09/2026 - 10:13

ΧΑ: Αναμέτρηση με τις 2.700 μονάδες, αναμένοντας την αξιολόγηση της DBRS

Οικονομία
04/09/2026 - 10:07

Μικροδέματα από Κίνα: «Φρένο» 53% στις αφίξεις μετά το τέλος των €3

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/09/2026 - 10:00

Νέα συνεργασία της Πειραιώς με τη Visa

Τεχνολογία
04/09/2026 - 09:50

OpenAI εναντίον Anthropic: Η μάχη για τον θρόνο της τεχνητής νοημοσύνης

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 09:45

Quest: Οι νέοι μοχλοί ανάπτυξης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – ACS, άμυνα και επενδύσεις στο επίκεντρο

Ναυτιλία
04/09/2026 - 09:25

Κικίλιας: Επί τάπητος τα θέματα των λιμενικών υποδομών σε Καβάλα, Κεραμωτή και Θάσο

Ακίνητα
04/09/2026 - 09:07

Kαταπατημένα ακίνητα: Μόλις 12.000 αιτήσεις σε δύο χρόνια – Γιατί «κολλάει» η εξαγορά

Ειδήσεις
04/09/2026 - 09:00

Τι θα σήμαινε μια κυβέρνηση της AfD σε γερμανικό κρατίδιο;

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 08:35

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Εμπορεύματα
04/09/2026 - 08:24

Εντείνεται η ενεργειακή πίεση στην Ευρώπη καθώς πλησιάζει ο χειμώνας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 08:13

Κάθετος Διάδρομος: Η Ελλάδα ανοίγει νέο ενεργειακό δρόμο προς Σερβία και Κεντρική Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ