Σήμα Κάρνεϊ για restart εμπορικών συζητήσεων με ΗΠΑ όταν είναι έτοιμες 

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ αντέδρασε την Πέμπτη στους ισχυρισμούς του υπουργού Εμπορίου της κυβέρνησης Τραμπ, Χάουαρντ Λούτνικ, ότι η Οτάβα υπονόμευσε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για πολιτικούς λόγους.

«Δεν νομίζω, με όλο τον σεβασμό, ότι διορισμένα και μη εκλεγμένα μέλη του αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου είναι ειδικοί στην καναδική πολιτική», δήλωσε ο Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Θάντερ Μπέι, στη βορειοδυτική επαρχία του Οντάριο.

«Εμείς θα υπερασπιζόμαστε πάντα ό,τι είναι προς το συμφέρον του Καναδά», είπε, κατηγορώντας παράλληλα τις ΗΠΑ ότι παρουσιάζουν πλέον διαφορετικά τα ζητήματα που θεωρούσαν αδιαπραγμάτευτα, σε σχέση με όσα υποστήριζαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Παρά ταύτα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μια συμφωνία που θα είναι επωφελής τόσο για τον Καναδά όσο και για τις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι εφικτή.

«Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι και να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία όταν οι Αμερικανοί θα είναι έτοιμοι», είπε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, εμφανίστηκε αργότερα την Πέμπτη λιγότερο πρόθυμος να αποκαταστήσει τις ψυχρές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι πολύ καλό για τους Καναδούς πολιτικούς, όπως ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ, να κάνουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ “εχθρό”, μέχρι να καταρρεύσει η οικονομία τους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Τότε θα αποδειχθεί ότι αυτό θα είναι πολύ κακό για την πολιτική — χειρότερο από οτιδήποτε έχει συμβεί ποτέ σε Καναδό πολιτικό. Απλώς περιμένετε και θα δείτε!»

Ο Κάρνεϊ απαντούσε στους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει ο Λούτνικ μία ημέρα νωρίτερα στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC, σύμφωνα με τους οποίους οι Καναδοί «τίναξαν στον αέρα» μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που βρισκόταν σχεδόν στο τελικό στάδιο, «μόνο και μόνο για πολιτικούς λόγους».

Ο Λούτνικ υποστήριξε ότι ο Καναδάς αντιμετώπισε τον Τραμπ «με ασέβεια», αλλά θα αλλάξει στάση μετά τα μέσα Οκτωβρίου, «επειδή οι εκλογές τους θα έχουν τελειώσει».

Ο Καναδάς έχει προγραμματισμένες επαναληπτικές εκλογές — ή συμπληρωματικές εκλογές (by-elections) — σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματευτές των δύο χωρών αποχώρησαν από τις εμπορικές συνομιλίες τον περασμένο μήνα, αφού δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από την προθεσμία της 22ας Αυγούστου που είχε θέσει ο Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Ο Καναδάς απάντησε με αντίστοιχους, «δολάριο προς δολάριο», δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα.

Οι δύο πλευρές έχουν αλληλοκατηγορηθεί για την υποβολή παράλογων απαιτήσεων την τελευταία στιγμή.

Ο Λούτνικ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Καναδάς προσπάθησε, λίγες μόλις ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας του Τραμπ για τους δασμούς, να συμπεριλάβει στη συμφωνία απαλλαγές από τους δασμούς για τα μεσαία και βαρέα φορτηγά.

Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, έχει προηγουμένως διαψεύσει τον ισχυρισμό του Κάρνεϊ ότι οι απαιτήσεις του Καναδά σχετικά με τη χρήση της γαλλικής γλώσσας αποτέλεσαν σημείο τριβής στις εμπορικές συνομιλίες.

Ο Κάρνεϊ απέρριψε και αυτόν τον ισχυρισμό στις δηλώσεις του την Πέμπτη.

«Υπήρχαν ορισμένα ζητήματα για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επέμεναν μέχρι και την τελευταία ώρα. Οι “κόκκινες γραμμές” δεν επρόκειτο να αλλάξουν... Ήταν η λογική του “ή γίνεται με τον δικό μας τρόπο ή δεν γίνεται, πάρ’ το ή άφησέ το”», είπε χαρακτηριστικά.

«Και ξαφνικά δεν ενδιαφέρονται πλέον για την καναδική γλώσσα ή τον καναδικό πολιτισμό και για όλα αυτά τα ζητήματα», συνέχισε ο Κάρνεϊ. «Ωραία. Το καλωσορίζουμε αυτό. Εμείς νοιαζόμαστε για αυτά τα ζητήματα.»

Όσον αφορά τη διαφωνία για τα φορτηγά, ο Κάρνεϊ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπαναχώρησαν από τις απαιτήσεις τους.

«Τώρα λένε: “Μα φυσικά και δεν επρόκειτο να τα αποκλείσουμε”. Λοιπόν, επρόκειτο να τα αποκλείσουν», είπε.

«Κάποια από αυτά που λένε τώρα είναι διαφορετικά από εκείνα για τα οποία έθεταν τότε την κόκκινη γραμμή.»