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Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία
Πολιτική
16:50 - 14 Ιουλ 2026

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
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Για μια τραγωδία που «δεν θα έπρεπε να συμβαίνει ποτέ και πουθενά σε ένα κράτος που λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες», έκανε λόγο ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο One, με φόντο την τραγική απώλεια του 20χρονου στο Άργος, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική κοινωνία δεν εκφράζεται από φαινόμενα βίας και διχασμού.

Όπως τόνισε, «η Αστυνομία είναι εδώ για να συλλαμβάνει τους δολοφόνους και όχι για να δολοφονεί τον οποιονδήποτε».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στις δημόσιες αναφορές που έγιναν για τη μητέρα του θύματος, χαρακτηρίζοντας «παντελώς άστοχη» τη δήλωση του δημάρχου της πόλης.

Όπως σημείωσε, τέτοιες τοποθετήσεις δεν προσβάλλουν μόνο τη μνήμη του θύματος και τη μητέρα του, αλλά αναπαράγουν έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία, επαναφέροντας αντιλήψεις που δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Παράλληλα, κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι σε τέτοιες αντιλήψεις.

«Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι με αόρατη αναπηρία, κάποιος μπορεί να έχει καρδιοπάθεια, ζάχαρο ή οποιαδήποτε άλλου τύπου αναπηρία. Ποιος είναι εκείνος που θα κρίνει ποιος είναι αυτός ο οποίος παίρνει το αυτοκίνητο και οδηγεί; Οι νόμοι και οι κανόνες του κράτους», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι οι αποκαλύψεις δεν αφορούν την αντιπολίτευση, αλλά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να δώσει απαντήσεις, διότι αυτά τα οποία μετέφερε o κ. Δημητριάδης αφορούν τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την εξουσία τα χρόνια που ήταν ο ίδιος στο Μέγαρο Μαξίμου και τι ακριβώς έχει συμβεί από όταν έχει φύγει. Αυτό δεν αφορά μόνο το θέμα των υποκλοπών. Αφορά και πολιτικά ζητήματα τα οποία ανέδειξε με όσα περιέγραφε ο κ. Δημητριάδης από την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Λατινοπούλου μέχρι τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε για τον κύριο Τσίπρα και το rebranding, το οποίο κάνει», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, δε, ότι οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν επιτακτική την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι οι πληροφορίες που έρχονται στο φως, καθώς και η αγωγή που κατατέθηκε από τον Ταλ Ντίλιαν, ενισχύουν την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες για τη διακίνηση και χρήση παράνομου λογισμικού παρακολούθησης στην Ελλάδα.

«Δεν είναι θέμα προσωπικής δικαίωσης κανενός. Είναι ζήτημα αλήθειας και δικαιοσύνης», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία δικαιούται πλήρεις απαντήσεις και ότι κάθε προσπάθεια συγκάλυψης πλήττει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

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