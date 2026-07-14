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Δούρου: Μπαίνει στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα
Πολιτική
23:28 - 14 Ιουλ 2026

Δούρου: Μπαίνει στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόθεσή της να είναι υποψήφια για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί η βουλευτής του κόμματος Ρένα Δούρου, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ανοίγοντας ουσιαστικά τον νέο κύκλο εσωκομματικών διεργασιών.

Μιλώντας στο Action 24, η κ. Δούρου δήλωσε ότι δεν πρόκειται να απορρίψει τις προτάσεις που της έχουν γίνει από βουλευτές του κόμματος να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως εξήγησε, μετά την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου έχει ανοίξει μια νέα περίοδος για το κόμμα, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται κινήσεις που θα αποκαταστήσουν τη συλλογικότητα και τη λειτουργία του κόμματος.

«Έχει ξεκινήσει μια ιστορία μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου», σημείωσε, προσθέτοντας πως η δική της πολιτική διαδρομή στην Αριστερά τής έχει διδάξει «τον σεβασμό και μια κουλτούρα του άλλου».

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Για την παραίτηση Φάμελλου ανέφερε ότι υπάρχει «ένα κενό που πρέπει να καλύψουμε χωρίς να ποδοπατήσουμε στην προσπάθειά του», ενώ απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες στον πρώην πρόεδρο του κόμματος.

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«Δεν φταίνε πάντα τα άλλα παιδιά» – Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα

Η Ρένα Δούρου κλήθηκε να σχολιάσει και τις ευθύνες του Αλέξη Τσίπρα για τη σημερινή κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις κριτικές που έχουν διατυπωθεί για την περίοδο διακυβέρνησής του.

«Και από το σπίτι και από το κόμμα εγώ έμαθα να μη μου φταίνε τα άλλα παιδάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υιοθετεί την προσέγγιση που αποδίδει αποκλειστικά ευθύνες στον πρώην πρωθυπουργό.

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Παράλληλα, άσκησε κριτική σε εσωκομματικές συμπεριφορές των τελευταίων ετών, λέγοντας ότι «τρία χρόνια τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί με τις διαθέσεις κάποιων».

Περιγράφοντας την κατάσταση στο κόμμα, σημείωσε ότι «είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και η Κοινοβουλευτική Ομάδα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης πολιτικής λύσης.

«Κανείς μόνος του δεν μπορεί να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ πιο δυνατό»

Αναφερόμενη στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και στις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν εκφραστεί, η κ. Δούρου έστειλε μήνυμα υπέρ της συλλογικής λειτουργίας.

Σχολιάζοντας και τις θέσεις του Παύλου Πολάκη, τόνισε: «Μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό. Το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια».

Και πρόσθεσε: «Όταν δρας συλλογικά, θα πάρεις από τον καθένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djyju1vxdfpd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η αποτίμηση για τον Σωκράτη Φάμελλο και η κριτική στο ΠΑΣΟΚ

Η Ρένα Δούρου χαρακτήρισε ως «κακή ανάγνωση» την κατάσταση που οδήγησε τον Σωκράτη Φάμελλο στην παραίτηση, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσει η ίδια με τον Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, σχολίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «πίστεψε πως είναι αξιωματική αντιπολίτευση», αποδίδοντας τη σημερινή εικόνα της αντιπολίτευσης στις πολλαπλές διασπάσεις του χώρου.

«Δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να εννοηθεί πως ο κακός ο Τσίπρας κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά, υποστήριξε ότι οι πολιτικές συγκλίσεις μπορούν να υπάρξουν μόνο στη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων.

«Στέρεες συνενώσεις γίνονται επί προγραμματικών δεσμεύσεων», σημείωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djykdz5rxb01?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Δεν διώχνω κανέναν – Χρειάζεται προγραμματική σύγκλιση»

Η κ. Δούρου αναφέρθηκε και στις σχέσεις με τη Νέα Αριστερά, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται διάλογος, αλλά όχι στη βάση προσωπικών συμπαθειών.

«Πρέπει να συνομιλήσουμε με τη Νέα Αριστερά, αλλά επί προγραμματικής σύγκλισης, όχι επί συμπαθειών», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις έδρες τους.

«Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν ένα συμφωνητικό για να παραδίδουν τις έδρες τους», είπε, ενώ πρόσθεσε:

«Δεν είμαι από εκείνους που διώχνουν κανέναν και θα κρυφτούμε όλοι. Είμαστε διάφανοι».

«Έχουμε χρόνο για τη ΔΕΘ – Χρειάζεται να μιλήσουμε για το μέλλον»

Η Ρένα Δούρου εξέφρασε την εκτίμηση ότι, εφόσον εφαρμοστεί η εντολή της βάσης του κόμματος, η εικόνα μπορεί να αλλάξει.

«Εάν αυτή τη στιγμή υλοποιήσουμε την εντολή των αριστερών, τότε σε εύλογο χρονικό διάστημα τα πράγματα θα είναι αλλιώς», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει χρόνος για πολιτική ανασύνταξη ενόψει της ΔΕΘ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djyka7424z5d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Χρόνο έχουμε και στη ΔΕΘ να πάμε», είπε, σχολιάζοντας παράλληλα τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα «σκάφη και τα κότερα».

Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει από το 2024 κοστολογημένο πρόγραμμα και στόχος είναι να παρουσιαστεί μια νέα πολιτική πρόταση στους πολίτες.

«Δεν αρκεί να υπερασπίζεσαι το έργο σου. Θα πρέπει να μιλάς και για το μέλλον στον κόσμο», τόνισε.

Νέος φορέας Τσίπρα και αλλαγή κυβέρνησης

Αναφερόμενη στις πολιτικές εξελίξεις και στον νέο φορέα που σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, η κ. Δούρου είπε:

«Εγώ τον νέο φορέα τον αντιμετωπίζω ως ενδεχόμενο σύμμαχο».

Για τις πρόσφατες αντιδράσεις γύρω από στελέχη της Αριστεράς σημείωσε ότι «στην αρχή ακούσαμε πράγματα αμετροεπή και υπερβολικά».

«Τους ιστορικούς κύκλους τους κλείνουν οι πολίτες με την ψήφο τους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις δεν πρόκειται να εμποδίσουν τον στόχο της αλλαγής κυβέρνησης.

«Τίποτα από πολλά αχαρακτήριστα που έχουν ειπωθεί από μέλη αυτοχαρακτηριζόμενων κομμάτων δεν θα μας αποτρέψει από το να δώσουμε τον αγώνα για να αλλάξει η κυβέρνηση», ανέφερε.

Εκλογή ηγεσίας στην ΚΟ «το συντομότερο δυνατό»

Η Ρένα Δούρου τάχθηκε υπέρ της άμεσης εκλογής νέας ηγεσίας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν», είπε, εκτιμώντας ότι «μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει».

«Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο ανάληψης της προεδρίας της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα από τον Παύλο Πολάκη, παρέπεμψε στη διαδικασία της κάλπης, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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