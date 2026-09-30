ΣΥΡΙΖΑ για Πανεπιστήμιο Πατρών: Κανένας επιτυχών να μη χάσει τη θέση του λόγω κόστους

Άμεση λύση για τους επιτυχόντες στο Πανεπιστήμιο Πατρών που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους λόγω του κόστους μετεγκατάστασης ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως το κόστος διαβίωσης για τους φοιτητές σε μία άλλη πόλη έχει γίνει δυσβάσταχτο.

«Η είδηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική: περίπου 400 επιτυχόντες και επιτυχούσες των Πανελλαδικών δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, ακόμη και σε τμήματα υψηλής ζήτησης, όπως η Ιατρική και οι Πολυτεχνικές Σχολές. Πίσω από τον αριθμό υπάρχουν νέοι άνθρωποι που πέτυχαν στις Πανελλαδικές, κέρδισαν μια θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διαφορετικό εμπόδιο: το κόστος για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Το ενοίκιο, η σίτιση, οι μετακινήσεις και το συνολικό κόστος διαβίωσης σε μια άλλη πόλη έχουν γίνει για πολλές οικογένειες δυσβάσταχτα», τονίζει η Κουμουνδούρου

«Η περίπτωση της Πάτρας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια μεμονωμένη διοικητική εκκρεμότητα» καθώς «η ίδια εικόνα υπάρχει και σε άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια. Είναι ένα καμπανάκι για την πρόσβαση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση», υπογραμμίζει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας το υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσα παράταση της διαδικασίας εγγραφών, ώστε κανένας επιτυχών να μη χάσει τη θέση του για οικονομικούς ή διαδικαστικούς λόγους.

Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει, χρειάζεται καταγραφή των πραγματικών αιτίων της μη εγγραφής και συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης του κόστους σπουδών, με:

ανάπτυξη δημόσιας φοιτητικής στέγης και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας,

ουσιαστική ενίσχυση των φοιτητικών εστιών και της δωρεάν σίτισης,

διεύρυνση και αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος,

ειδική μέριμνα για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη φοιτητική στέγη, τη φοιτητική μέριμνα και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ήδη από το 2023, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας, το κόμμα είχε θέσει ειδικά το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Πάτρα και την ανάγκη ενίσχυσης του στεγαστικού επιδόματος.

«Η δημόσια και δωρεάν παιδεία δεν μπορεί να σημαίνει μόνο μια θέση στο μηχανογραφικό. Πρέπει να σημαίνει και τη δυνατότητα να την κρατήσεις, να ζήσεις και να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει τώρα. Κανένας νέος και καμία νέα να μη χάνει τη θέση που κέρδισε στο Πανεπιστήμιο επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.