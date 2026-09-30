«Κατέρρευσε το κυβερνητικό success story»: Βολές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Για παρεμβάσεις που «θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο» μίλησε σήμερα, Τετάρτη (30/9), ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ανακοινώνοντας 4 μέτρα «για την αντιμετώπιση της ακρίβειας».

Μεταξύ αυτών και η υπόσχεση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75, σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια και θα εφαρμοστεί μετά τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, προβλέπονται 120 δόσεις για ρύθμιση χρεών, αύξηση κατά 5 λεπτά στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και δεσμεύσεις για όρια στην ασυδοσία των servicers.

«Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας» υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε οποιαδήποτε μείωση των έμμεσων φόρων, οι οποίοι πλήττουν τα νοικοκυριά.

ΠΑΣΟΚ: Ξήλωσε το πουλόβερ του success story

«Πανικόβλητο» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι «ξήλωσε» σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Υπενθύμισε δε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στα ληξιπρόθεσμα χρέη, για να έρθει σήμερα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει 120 δόσεις για χρέη στο Δημόσιο. «Οι 120 δόσεις χωρίς “κούρεμα” τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα», τόνισε, ζητώντας αλλαγές στο πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών.

Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις για τους servicers, έθεσε το ζήτημα της προκαταβολής 15% για την αναστολή πλειστηριασμών, διερωτώμενος πώς οι οφειλέτες μπορούν να εξασφαλίσουν το ποσό σε σύντομες προθεσμίες. Για τα καύσιμα, έκανε λόγο για «μια από τα ίδια» μετά από 12 ημέρες αναμονής, ενώ χαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη «φορολάγνο πολιτικό» που αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε:

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης

Μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, στα πρότυπα της Ιταλίας

Πραγματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα

Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων

Παρασύρης (υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας): Η κυβέρνηση ξύπνησε, αφού άφησε την ακρίβεια να καλπάζει

Ο Φρέντυ Παρασύρης, από τη μεριά του, σχολίασε: «Καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα. Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση», προσθέτοντας πως «ο λογαριασμός έχει ήδη "σκάσει" στους πολίτες», ενώ «μόλις σήμερα ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι το ακριβό πετρέλαιο κίνησης πνίγει την εφοδιαστική αλυσίδα και τροφοδοτεί την ακρίβεια παντού.

«Και τώρα τρέχει εκ των υστέρων να εξαγγείλει “στήριξη-κοροϊδία” 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όταν μόνο τον τελευταίο μήνα η τιμή του έχει εκτοξευθεί κατά 18 λεπτά. Οι καθυστερημένες ανακοινώσεις σας δεν καλύπτουν ούτε τις αυξήσεις του τελευταίου μήνα, την ώρα που η ακρίβεια έχει ήδη διαλύσει την αγορά», συμπληρώνει ακόμη και προσθέτει:

«Μόλις ξεκίνησε η κρίση, τον Μάρτιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε συγκεκριμένες, κοστολογημένες προτάσεις για πραγματική μείωση φόρων στην αντλία, ξεσκεπάζοντας τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της κυβέρνησης και τα υπερπλεονάσματα του ΦΠΑ.

Η κυβέρνηση άργησε ανεπίτρεπτα. Και όταν αποφάσισε να κάνει μισό βήμα, οι πολίτες είχαν ήδη πληρώσει το τίμημα της ανευθυνότητας.

Φτάνει πια με τα μέτρα “κατόπιν εορτής”. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που να προλαβαίνει την κρίση, όχι μια κυβέρνηση που θυμάται να κυβερνήσει μόνο αφού έχει αδειάσει η τσέπη του πολίτη.»

Αποστολάκη: Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα «ανακαλύπτουν» το πρόβλημα

Η Μιλένα Αποστολάκη, από την πλευρά της, σχολίασε μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση «ανακάλυψε» καθυστερημένα το πρόβλημα των funds και των servicers και «επιχειρεί αποσπασματικές διορθώσεις σε ένα πλαίσιο που άφησε τους δανειολήπτες χωρίς επαρκή προστασία».

«Οι σημερινές εξαγγελίες αποτελούν ομολογία της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και ακόμη μια υπενθύμιση ότι όσο παραμένει η ΝΔ στην εξουσία τόσο πιο ευάλωτοι είναι οι δανειολήπτες», τονίζει ακόμη η κ. Αποστολάκη, για να υπογραμμίσει ότι:

«Απέναντι στην αποσπασματική διαχείριση της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ εγγυάται κανόνες που δεσμεύουν τους πιστωτές, προστασία της κύριας κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις και πραγματική δεύτερη ευκαιρία για όσους αδυνατούν αποδεδειγμένα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εγγυάται τη δυνατότητα επιστροφής των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην κανονικότητα, αυτή που η κυβέρνηση εξακολουθεί να τους στερεί.»

ΣΥΡΙΖΑ: Κατέρρευσε το ψέμα της κυβέρνησης

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, υποστήριξε ότι «κατέρρευσε το ψέμα της κυβέρνησης» σχετικά με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. «Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δικαιώθηκε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δημοσιονομικός χώρος χρησιμοποιείται για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στην πηγή, ενώ επανέφερε τις προτάσεις του κόμματός του για μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους της διύλισης. «Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, δίνουν λύση και είναι εφικτές», κατέληξε.

ΕΛΑΣ: Το μόνο πλαφόν είναι στις προσδοκίες των πολιτών

Η ΕΛΑΣ, από τη μεριά της, βρήκε ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και κάνει λόγο για «έκπτωση λίγων λεπτών στο diesel για μόλις 15 ημέρες», για εθελοντική κίνηση των διυλιστηρίων στη βενζίνη και για επαναφορά της δέσμευσης για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ.

«Η ακρίβεια, όμως, δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το κόμμα ζητά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα, από το διυλιστήριο έως το πρατήριο, καθώς και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. «Αυτό δεν είναι πολιτική κατά της ακρίβειας. Είναι φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης», σημειώνει, καταλήγοντας: «Το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση».