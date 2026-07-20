Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» κι έγινε ΕΛΑΣ - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης

Εφ' όλης της ύλης τοποθέτηση πραγματοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις πολιτικές εξελίξεις, στο Κυπριακό, στο κράτος δικαίου, στην αντιπυρική προστασία, στα μεγάλα έργα υποδομών και σε σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό ποσοστό των προσώπων που συμμετέχουν στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Το 70%-80% των προσώπων ήταν κυβερνητικά ή κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται ουσιαστικά για τον ΣΥΡΙΖΑ 2», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χρησιμοποιώντας μάλιστα μια παρομοίωση, σημείωσε: «Μου θυμίζει ένα εστιατόριο που δεν έχει απήχηση στον κόσμο και αλλάζει μόνο την ταμπέλα και τη βιτρίνα του για να προσελκύσει πελάτες. Ο κ. Τσίπρας επιχείρησε ένα εύκολο τέχνασμα, απομακρύνοντας τα στελέχη της πρώτης γραμμής και μεταφέροντας τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο κόμμα, ώστε να δημιουργήσει την εντύπωση της ανανέωσης. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα πείσει τους πολίτες».

Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά και κατά του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις οικονομικές προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Είναι πραγματικά ανέκδοτο να μιλά ο κ. Ανδρουλάκης για κοστολόγηση. Εμείς παρουσιάζουμε κάθε πρόταση μαζί με το δημοσιονομικό της κόστος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως "13η σύνταξη". Όπως υπήρχαν τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη», ανέφερε.

Εξηγώντας τη θέση της κυβέρνησης, σημείωσε ότι η καταβολή μιας επιπλέον σύνταξης θα απαιτούσε τεράστιους πόρους.

«Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταβάλλει κάθε μήνα περίπου 2,5 δισ. ευρώ για τις συντάξεις. Όποιος προτείνει 13η σύνταξη οφείλει να εξηγήσει από πού θα βρεθούν αυτά τα 2,5 δισ. ευρώ», υπογράμμισε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μόνο η Δικαιοσύνη αποφασίζει»

Αναφερόμενος στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι πραγματικοί ζημιωμένοι είναι οι Έλληνες πολίτες και οι φορολογούμενοι.

«Το θύμα αυτής της υπόθεσης είναι η κοινωνία και οι Έλληνες φορολογούμενοι. Όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικών διώξεων οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη», δήλωσε.

Τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται απολύτως τη Δικαιοσύνη, προσθέτοντας: «Η Δικαιοσύνη και μόνο η Δικαιοσύνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις», ενώ αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισήμανε: «Η ελληνική κυβέρνηση εμπιστεύεται τόσο την ελληνική Δικαιοσύνη όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να περιμένουμε τις τελικές δικαστικές αποφάσεις και για τις υπόλοιπες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Προσφυγικά: «Θα εκκενωθούν όλες οι καταλήψεις»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και για το ζήτημα των Προσφυγικών. Όπως ανέφερε: «Τα Προσφυγικά θα εκκενωθούν από κάθε μπαχαλάκια-καταληψία και όσοι καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιους χώρους θα απομακρύνονται, με μέριμνα πάντοτε για τις ευάλωτες ομάδες και τα παιδιά».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τις νέες δομές είναι διασφαλισμένη και υποστήριξε πως οι χώροι που μέχρι σήμερα τελούσαν υπό κατάληψη θα αξιοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς.

«Ένας χώρος που επί χρόνια βρισκόταν υπό κατάληψη, με κόστος για τους Έλληνες φορολογουμένους, μετατρέπεται σε οργανωμένη κρατική δομή φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών. Μέσα στις καταλήψεις αυτές βρίσκονταν άτομα που χρησιμοποιούσαν τους χώρους ως ορμητήρια, με αποτελέσματα όπως αυτά που είδαμε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε.

Παράλληλα άσκησε κριτική σε όσους αντιδρούν στις εκκενώσεις, λέγοντας ότι υπάρχουν «a la carte ευαισθησίες».

Μήνυμα για την Κύπρο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε την ενημέρωση με αναφορά στην 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Όπως σημείωσε, κάθε επέτειος αποτελεί υπενθύμιση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος, τονίζοντας ότι η ιστορική αλήθεια δεν παραγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί αποδεκτό τετελεσμένο.

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα τιμά τους πεσόντες και παραμένει, σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Όπως είπε, η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου

Αναφερόμενος στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι επιβεβαιώνει τη συνεχή πρόοδο της Ελλάδας.

Όπως σημείωσε, από το 2020 μέχρι σήμερα οι συστάσεις της Επιτροπής προς τη χώρα μειώθηκαν από επτά σε τέσσερις, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφηκε πρόοδος σε όλες τις προηγούμενες συστάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μεταρρυθμίσεις για τα μέσα ενημέρωσης, όπως:

το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ, το νέο καθεστώς αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, την ενίσχυση του ΕΣΡ, τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου ΜΜΕ, τις παρεμβάσεις για την προστασία των δημοσιογράφων και το νομοθετικό πλαίσιο κατά των καταχρηστικών αγωγών (SLAPPs).

Όπως είπε, η έκθεση αποτελεί απάντηση σε όσους επιχειρούν να δυσφημήσουν τη χώρα στο εξωτερικό.

Αντιπυρική προστασία

Για την πυροπροστασία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από την αρχή του έτους έως τις 16 Ιουλίου:

επιβλήθηκαν 577 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 786.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκαν 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair το 2028, ενώ έως το 2031 προβλέπεται να έχουν ενταχθεί στον στόλο συνολικά επτά νέας γενιάς αεροσκάφη.

Εξοικονομώ και ενεργειακές παρεμβάσεις

Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε επίσης ότι εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι πόροι για τα προγράμματα «Εξοικονομώ», με νέα προθεσμία ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Όπως ανέφερε:

περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά έχουν ήδη αναβαθμίσει ενεργειακά τις κατοικίες τους, πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα», με συνολικούς διαθέσιμους πόρους που ξεπερνούν το 1,4 δισ. ευρώ.

Υποδομές και αναπτυξιακά έργα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στην πρόοδο μεγάλων έργων υποδομής, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

την Ανατολική Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης, το Flyover Θεσσαλονίκης, το βόρειο τμήμα του Ε65, τους νέους ανισόπεδους κόμβους στον Σκαραμαγκά, τα έργα του ΒΟΑΚ, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, τον αγωγό TAP, την επέκταση του δικτύου 5G, την πλήρη επαναλειτουργία της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην εθνική πρωτοβουλία αναβάθμισης ιστορικών πανεπιστημιακών υποδομών μέσω δωρεάς 160 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προς το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ και το ΕΜΠ.

Voucher για πολύτεκνες οικογένειες

Τέλος, ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Όπως επισήμανε, βασική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα χορήγησης voucher σε παιδιά πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθ