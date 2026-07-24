Μητσοτάκης: «Νέο Σύνταγμα για τη νέα εποχή» – Πυρά σε Δούρου για την εκδήλωση της Προεδρίας

Με τη Συνταγματική Αναθεώρηση να αποτελεί, όπως τόνισε, «το πρώτο μεγάλο θεσμικό κεφάλαιο της Ατζέντας 2030», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της Βουλής τις κυβερνητικές προτεραιότητες για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ζητώντας ευρύτερες συναινέσεις και πολιτικό διάλογο.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του υπογραμμίζοντας τη σημασία της χρονικής συγκυρίας, καθώς η κοινοβουλευτική συζήτηση πραγματοποιείται την ημέρα της 52ης επετείου από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

«Πρόκειται για μια συμβολική συγκυρία. Η συζήτηση αυτή συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας στη γενέτειρά της. Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε νέα πνοή στη δημόσια ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η χώρα χρειάζεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

«Έχουμε ανάγκη από ένα Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή μας, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας και θα ενισχύει τη λειτουργία των θεσμών», σημείωσε.

Μητσοτάκης σε Δούρου: Λάθος που δεν έρχεστε στη δεξίωση για τη Δημοκρατία

Κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, την οποία συνεχάρη για την εκλογή της στην προεδρία του κόμματος, ωστόσο άσκησε κριτική για την απόφασή της να παραστεί στην εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Κάνατε λάθος, κυρία Δούρου», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμμετοχή στην εκδήλωση.

«Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμμένο, συμμετείχατε κανονικά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

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«Η Συνταγματική Αναθεώρηση απαιτεί συναινέσεις»

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη πολιτικής συνεννόησης, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος είναι αυστηρή και απαιτεί ευρύτερες συμφωνίες.

«Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν την πολιτική και πολιτειακή ζωή», ανέφερε.

Ωστόσο, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίθηκε στο θεσμικό βάρος της διαδικασίας.

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τα μικρότερα κόμματα ότι υιοθέτησαν μια συνολική άρνηση στις κυβερνητικές προτάσεις, ενώ αναφέρθηκε ειδικά στη στάση του ΠΑΣΟΚ.

«Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση, που αντλεί δύναμη από το αντιπολιτευτικό τους μένος. Το δήθεν θεσμικό ΠΑΣΟΚ δήλωσε αμήχανα “παρών”, που στην ουσία συνιστά “απών”. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη», είπε χαρακτηριστικά.

Η τελική κρίση ανήκει στον λαό

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και τελικά αφήνει τον τελευταίο λόγο στους πολίτες μέσω των εκλογών.

«Το ίδιο το Σύνταγμα είναι αυστηρό και δύσκολο στην αναθεώρησή του. Απαιτεί από όλους μας συναινέσεις, αφήνοντας την τελική κρίση στον λαό, μέσω των εκλογών που μεσολαβούν», σημείωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται να συμφωνούν με κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις απορρίπτουν για πολιτικούς λόγους.

«Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά επιλέγουν να τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία», ανέφερε.

Και πρόσθεσε πως πρόκειται για «στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας».

Η κυβερνητική πρόταση για 33 άρθρα

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε τη θέση της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με συγκεκριμένη πρόταση.

«Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μία καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων», τόνισε.

Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα ενισχύει τη λειτουργία του κράτους, θα απαντά στις νέες κοινωνικές ανάγκες και θα διασφαλίζει τη σταθερότητα της χώρας.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για συνθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, αλλά μια ευκαιρία για θεσμική ανανέωση και ενίσχυση της Δημοκρατίας.

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