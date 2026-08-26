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Μητσοτάκης: Διήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα με το βλέμμα στη ΔΕΘ
Πολιτική
17:53 - 26 Αυγ 2026

Μητσοτάκης: Διήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία θα βρεθεί την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο διήμερης περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα, ενόψει και της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στη Θεσσαλονίκη.

Στις 9.30 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στον σταθμό «Μίκρα».

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 12.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το βράδυ της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Φλώρινα.

Το πρωί της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Tottis Foods International στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, τη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό» και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα».

Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια τη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης.

Στις 18.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη.

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