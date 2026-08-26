ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πυρηνικό deal» Τραμπ–Σαουδικής Αραβίας: Η συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
07:49 - 26 Αυγ 2026

«Πυρηνικό deal» Τραμπ–Σαουδικής Αραβίας: Η συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τη Δευτέρα στο Κογκρέσο την προτεινόμενη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, ξεκινώντας έτσι την υποχρεωτική περίοδο ελέγχου για μια συμφωνία που θα ανοίξει τον δρόμο για την εξαγωγή αμερικανικής πυρηνικής τεχνολογίας στο βασίλειο.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την υποβολή στο MS NOW, σημειώνοντας ότι η συμφωνία, υπό την εποπτεία του υπουργείου Ενέργειας, είναι συμβατή με τον αμερικανικό Νόμο περί Ατομικής Ενέργειας. Παράλληλα, η θέση του Τραμπ παραμένει αμετακίνητη: η συμφωνία θα προχωρήσει μόνο εφόσον η Σαουδική Αραβία ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεών της με το Ισραήλ, όπως αναφέρει το CNBC.

Την υποβολή της συμφωνίας στο Κογκρέσο αποκάλυψε αρχικά η Wall Street Journal.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούλιο και έχει διάρκεια 30 ετών, θα επιτρέπει σε αμερικανικές εταιρείες να εξάγουν στη Σαουδική Αραβία τεχνολογία για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή αντιδραστήρων τύπου AP1000, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη στη Westinghouse, η οποία ανήκει από κοινού στην καναδική Cameco και την Brookfield Asset Management.

Το Κογκρέσο διαθέτει πλέον 90 ημέρες συνεχούς συνεδρίασης για να εξετάσει τη συμφωνία. Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, αυτή θα τεθεί σε ισχύ. Η διαδικασία προβλέπεται από τον Νόμο περί Ατομικής Ενέργειας για κάθε συμφωνία αμερικανικής συνεργασίας με ξένη χώρα στον τομέα της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι όροι της συμφωνίας δεν θα επιτρέψουν στη Σαουδική Αραβία να εμπλουτίζει ουράνιο. «Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός υλικού!», έγραψε τον περασμένο μήνα σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η συμφωνία εξαρτάται πλήρως από την ένταξη του Ριάντ στις «πολύ σεβαστές και επιτυχημένες» Συμφωνίες του Αβραάμ.

Οι φόβοι για διάδοση των πυρηνικών όπλων

Η συμφωνία έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από Δημοκρατικούς lawmakers και ειδικούς στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, καθώς δεν περιλαμβάνει μόνιμη απαγόρευση του εμπλουτισμού ουρανίου ή της επανεπεξεργασίας πυρηνικού υλικού. Παράλληλα, προβλέπει πιο χαλαρούς ελέγχους σε σχέση με τα συνήθη αμερικανικά πρότυπα για την αποτροπή της στρατιωτικής αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Αντί για μια απόλυτη απαγόρευση, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία εγκατάστασης εμπλουτισμού που θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί από τις ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί διετής μελέτη σκοπιμότητας.

Ο Matthew Kroenig, ανώτερος συνεργάτης του Atlantic Council, υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν δίκιο να ενισχύουν τη σχέση τους με το Ριάντ, αλλά δεν πρέπει να το κάνουν εις βάρος των αποτελεσματικών κανόνων μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η διετής μελέτη πιθανότατα θα καταλήξει στο συμπέρασμα πως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε εισαγόμενα πυρηνικά καύσιμα και υπηρεσίες του κύκλου καυσίμου, όπως συμβαίνει στα περισσότερα κράτη που διαθέτουν ειρηνικά πυρηνικά προγράμματα.

Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με τον Kroenig, θα ήταν σαφώς προτιμότερη από την εξαγωγή μιας δυνατότητας παραγωγής υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων σε μια ήδη εξαιρετικά ασταθή περιοχή.

«Ολισθηρός δρόμος» για τη Μέση Ανατολή

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επί δεκαετίες αμερικανική αρχιτεκτονική για τον παγκόσμιο έλεγχο των πυρηνικών όπλων δέχεται πιέσεις.

Η Erin Dumbacher, ανώτερη συνεργάτιδα του Council on Foreign Relations για την πυρηνική ασφάλεια, προειδοποιεί ότι η συμφωνία ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση από τα αυστηρά μέτρα μη διάδοσης που οι ΗΠΑ επέβαλλαν στο παρελθόν όταν εξήγαγαν πυρηνική τεχνολογία.

Όπως επισημαίνει, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν «ολισθηρό δρόμο», με περισσότερες χώρες να αποκτούν πρόσβαση σε πυρηνικά υλικά χωρίς τις ασφαλιστικές δικλίδες που μέχρι σήμερα έχουν συμβάλει στο να περιοριστεί ο αριθμός των κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα σε μόλις εννέα. Περισσότερο πυρηνικό υλικό χωρίς επαρκείς ελέγχους θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους ατυχημάτων, προβλημάτων ασφαλείας και περαιτέρω πυρηνικής διάδοσης.

Το μεγάλο «αγκάθι»: Ισραήλ και Ιράν

Την ίδια ώρα, το πολιτικό σκέλος της συμφωνίας παραμένει εξαιρετικά δύσκολο. Το Ριάντ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεών του με το Ισραήλ χωρίς αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους — θέση που έχει γίνει ακόμη πιο σκληρή μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

Παράλληλα, Σαουδάραβες αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το βασίλειο θα επιδιώξει τη δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων εάν το Ιράν αποκτήσει αντίστοιχη δυνατότητα.

Έτσι, η συμφωνία Τραμπ–Ριάντ δεν αφορά μόνο την κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και ένα έργο δεκάδων δισεκατομμυρίων. Συνδέεται άμεσα με την εξομάλυνση Σαουδικής Αραβίας–Ισραήλ, την αντιπαράθεση με το Ιράν και το μέλλον της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2026 - 08:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερχεται το φορτηγό της Tesla;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ερχεται το φορτηγό της Tesla;

Αυτόνομη οδήγηση: Που το πάνε οι αυτοκινητοβιομηχανίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτόνομη οδήγηση: Που το πάνε οι αυτοκινητοβιομηχανίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φέρνουν πτώση στο πετρέλαιο
Εμπορεύματα

Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φέρνουν πτώση στο πετρέλαιο

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας: Το Πεκίνο απειλεί με αντίμετρα λόγω Ιράν
Ειδήσεις

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας: Το Πεκίνο απειλεί με αντίμετρα λόγω Ιράν

Reuters/Ipsos: «Κατρακυλά» στο 31% η υποστήριξη των Αμερικανών πολιτών στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις

Reuters/Ipsos: «Κατρακυλά» στο 31% η υποστήριξη των Αμερικανών πολιτών στον πόλεμο με το Ιράν

Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ιράν και «ρίχνουν» το πετρέλαιο – Εκτοξεύονται Bitcoin και χρυσός
Χρηματιστήρια

Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ιράν και «ρίχνουν» το πετρέλαιο – Εκτοξεύονται Bitcoin και χρυσός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
26/08/2026 - 09:54

XA: Ισχυρότερη στήριξη η περιοχή των 2.588 μονάδων

Πολιτική
26/08/2026 - 09:51

Μητσοτάκης: Καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας

Πολιτική
26/08/2026 - 09:43

Κασιδιάρης: Επιστρέφει στην πολιτική σκηνή μετά την αποφυλάκισή του;

Χρηματιστήρια
26/08/2026 - 09:30

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Τα βλέμματα στραμμένα σε πετρέλαιο και Nvidia

Ειδήσεις
26/08/2026 - 09:20

Πυρκαγιές: Μάχη σε 39 αγροτοδασικές εστίες – Βελτιωμένη η εικόνα σε Βοιωτία και Σαλαμίνα

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 09:13

Gnomon Informatics: Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης και αύξηση των κερδών κατά +37%

Ειδήσεις
26/08/2026 - 09:00

Φεντόροφ: Η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα αλλαγές για να μην χάσει τον πόλεμο

Ειδήσεις
26/08/2026 - 08:43

ifo: Σημαντική άνοδος των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

Νομίσματα
26/08/2026 - 08:31

Οι 4 παράγοντες πίσω από το ισχυρό ράλι του Bitcoin

Εμπορεύματα
26/08/2026 - 08:06

Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φέρνουν πτώση στο πετρέλαιο

Πολιτική
26/08/2026 - 08:04

Κυβέρνηση: Πυρετώδεις συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς για να γεμίσει το «καλάθι» της ΔΕΘ

Ειδήσεις
26/08/2026 - 07:59

Η ΕΕ σκληραίνει τη στάση της προς την Κίνα – Νέα μέτρα προ των πυλών

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 07:55

Nvidia: Η Morgan Stanley βλέπει πιστωτικό κίνδυνο $200 δισ. από την έκρηξη της AI

Ειδήσεις
26/08/2026 - 07:49

«Πυρηνικό deal» Τραμπ–Σαουδικής Αραβίας: Η συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/08/2026 - 07:48

Δεκαπέντε οδηγοί φορτηγών στην εξέλιξη των DAF

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/08/2026 - 07:46

Geely Starray EM-i: Η υβριδική πρόταση με οικογενειακούς όρους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/08/2026 - 07:44

Ερχεται το φορτηγό της Tesla;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/08/2026 - 07:39

Αυτόνομη οδήγηση: Που το πάνε οι αυτοκινητοβιομηχανίες

Magazino
26/08/2026 - 07:30

Free City: 20 δωρεάν εκδηλώσεις για διασκέδαση την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου

Ειδήσεις
25/08/2026 - 23:45

Κούβα: Καταδικάζει την παράταση του αμερικανικού εμπάργκο – Προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού

Ειδήσεις
25/08/2026 - 23:30

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Άντλησε σχεδόν $300 εκατ. μέσω ομολόγων με «ενέχυρο» τα μελλοντικά του έσοδα

Ειδήσεις
25/08/2026 - 23:22

Αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα: Μυστικές επαφές με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ειδήσεις
25/08/2026 - 23:13

Wall: «Ανάσα» στις αγορές με πτώση των yields – Ράλι στους ημιαγωγούς, τα βλέμματα στη Nvidia

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/08/2026 - 23:10

Η Snappi λανσάρει την υπηρεσία Snappi Investments – S Invest

Ειδήσεις
25/08/2026 - 22:57

ΔΝΤ: Σήμα κινδύνου για χρέος και πληθωρισμό – Οι νέες «απειλές» για την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
25/08/2026 - 22:50

Ουκρανία: «Μπλόκο» στη Μαύρη Θάλασσα απειλεί τη νέα σοδειά σιτηρών – Συναγερμός για τις τιμές

Υγεία
25/08/2026 - 22:30

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν νιώθουμε μοναξιά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 22:10

Ιράν: Ουρές στα πρατήρια μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις – Στο πλευρό της Τεχεράνης η Κίνα

Ειδήσεις
25/08/2026 - 21:50

ΗΠΑ: «Βουτιά» στο καταναλωτικό κλίμα – Καύσιμα, πληθωρισμός και αγορά εργασίας πιέζουν τα νοικοκυριά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 21:45

Ντόλι Πάρτον: Η «βασίλισσα» της country μουσικής έφυγε από τη ζωή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ