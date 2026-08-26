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Ευρωαγορές: Ήπιες διακυμάνσεις με το βλέμμα στη Nvidia – Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, πετρέλαιο και ΕΚΤ
Χρηματιστήρια
20:04 - 26 Αυγ 2026

Ευρωαγορές: Ήπιες διακυμάνσεις με το βλέμμα στη Nvidia – Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, πετρέλαιο και ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
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Οριακά κινήθηκαν την Τετάρτη 26/8 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia, ενώ παράλληλα αξιολογούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα νέα μηνύματα για τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 αν και αρχικά ενισχύθηκε, έκλεισε με οριακές απώλειες 0,01% στις 656,40 μονάδες.

Στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ο DAX στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 0,19%, στις 26.315,91 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,27%, στις 8.462,39 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,07%, στις 10.878,12 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε κέρδη 0,31%, στις 52.882,99 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε κατά 0,05%, στις 20.067,30 μονάδες.

Μέση Ανατολή και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές.

Παρά τη στασιμότητα στις επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και την κατανομή των σχετικών εσόδων, εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Η Ουάσιγκτον, ωστόσο, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής τη συγκατάθεσή της, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να κινηθεί βιαστικά στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι εξελίξεις είχαν αντίκτυπο και στην αγορά ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά, μετά από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες οι απώλειες ξεπέρασαν το 5%.

Το Brent για τα συμβόλαια Οκτωβρίου ενισχύθηκε κατά 0,40%, στα 88,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε στα 82,82 δολάρια.

Η πορεία των τιμών ενέργειας εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις αγορές, καθώς μια νέα άνοδος του πετρελαίου θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να περιορίσει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Νέο «καμπανάκι» από την ΕΚΤ

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι δηλώσεις της Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Η Σνάμπελ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Όπως ανέφερε, με το επιτόκιο πολιτικής στα σημερινά επίπεδα, ο πληθωρισμός δύσκολα θα επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα που εξακολουθεί να παρουσιάζει η οικονομία της Ευρωζώνης, δημιουργεί σημαντικούς ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Οι τοποθετήσεις αυτές ενισχύουν τις εκτιμήσεις στις αγορές χρήματος για πιθανή αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να λειτουργήσει περιοριστικά για τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πορεία των αποδόσεων των ομολόγων και του κόστους χρηματοδότησης.

Όλα τα βλέμματα στη Nvidia

Πέρα από τις γεωπολιτικές και νομισματικές εξελίξεις, ο βασικός καταλύτης για τις διεθνείς αγορές είναι τα αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία αναμένονται μετά το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να δικαιολογεί τις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι παγκοσμίως.

Η πορεία της Nvidia θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις αγορές, δεδομένου ότι η εταιρεία αποτελεί βασικό βαρόμετρο για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και την παγκόσμια αγορά ημιαγωγών.

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και θετικές προβλέψεις θα μπορούσαν να στηρίξουν εκ νέου το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οποιαδήποτε ένδειξη επιβράδυνσης της ζήτησης θα μπορούσε να προκαλέσει πιέσεις στις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.

Η Ευρώπη «ποντάρει» στην AI

Η σημασία των αποτελεσμάτων της Nvidia δεν περιορίζεται στις αμερικανικές αγορές. Ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός και βιομηχανικός κλάδος έχει επίσης σημαντική έκθεση στην παγκόσμια επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Εταιρείες όπως η ASML, αλλά και οι STMicroelectronics και Infineon Technologies, αποτελούν κρίκους της παγκόσμιας αλυσίδας ημιαγωγών και επηρεάζονται άμεσα από τη ζήτηση για νέες υποδομές AI.

Αντίστοιχα, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό αυτοματισμό εξαρτώνται από τη συνέχιση των επενδύσεων των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της Nvidia αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό τεστ για το κατά πόσο το σημερινό επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διατηρηθεί.

Με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται σε εύρος και τους επενδυτές να αποφεύγουν τις μεγάλες τοποθετήσεις, το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο: πετρέλαιο, επιτόκια και Nvidia διαμορφώνουν το σκηνικό για την πορεία των αγορών.

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