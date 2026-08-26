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108 εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Σεπτέμβριο
Εργασιακά
18:50 - 26 Αυγ 2026

108 εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Σεπτέμβριο τα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να υποστηρίξει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 108 εργαστήρια:

86 δια ζώσης σε 60 ΚΠΑ2

22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια

Θεματικές ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον

Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δημιουργία Βιογραφικού

Δια ζώσης εργαστήρια

  • Διάρκεια: 3 ώρες
  • Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2)
  • Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2.

Δείτε το πρόγραμμα των δια ζώσης εργαστηρίων εδώ:

https://www.dypa.gov.gr/dia-zosis-ergastiria?tab=proghramma-erghastirion&tab2=proghramma-erghastirion-2026&tab3=

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Ο αριθμός των θέσεων συμμετοχής είναι περιορισμένος (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr

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