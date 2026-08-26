Θεμιστοκλέους: «Ανάγκες θα υπάρχουν» στο ΕΣΥ – Περισσότερο προσωπικό, λιγότερη αναμονή στα χειρουργεία και νέα νοσοκομεία

Την πορεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα δημόσια νοσοκομεία, την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και την εξέλιξη των χειρουργείων παρουσίασε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο προσωπικού, υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες και κενά, ιδιαίτερα σε ορισμένες γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Αυξημένα κρούσματα, χωρίς επιδημία

Αναφερόμενος στην αύξηση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου, ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι η χώρα διαθέτει κάθε χρόνο εθνικό σχέδιο δράσης του ΕΟΔΥ, το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους δήμους.

Όπως εξήγησε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ψεκασμοί, ενώ οι παρεμβάσεις έχουν ενταθεί λόγω της αυξημένης παρουσίας κουνουπιών.

«Έχουν γίνει ψεκασμοί, έχουμε και αύξηση των ψεκασμών γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο», ανέφερε, εξηγώντας ότι όταν εντοπίζεται κρούσμα ενημερώνεται ο αρμόδιος δήμος, ώστε να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στην περιοχή γύρω από το σημείο όπου καταγράφηκε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε, πάντως, ότι η αύξηση των κρουσμάτων δεν συνιστά επιδημία, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ιδιαίτερη προσοχή, όπως σημείωσε, απαιτείται από τις ευάλωτες ομάδες και τους ηλικιωμένους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Παράλληλα, συνέστησε την τήρηση βασικών μέτρων ατομικής προστασίας. «Σήτες, μακριά πουκάμισα, εντομοαπωθητικά, τα οποία θα απομακρύνουν και θα μειώσουν κατά πολύ τις πιθανότητες να τσιμπήσει κάποιον το κουνούπι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά τεστ, υποστήριξε ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες ποσότητες και ότι η χώρα ακολουθεί τις οδηγίες των ειδικών για τη διάγνωση και τη διαχείριση των περιστατικών.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι καιρικές συνθήκες έχουν συμβάλει στην αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Όπως εξήγησε, ο ιδιαίτερα θερμός χειμώνας που προηγήθηκε μιας υγρής και βροχερής άνοιξης δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη τόσο των κουνουπιών όσο και των προνυμφών τους.

Το φαινόμενο, πρόσθεσε, δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, καθώς αύξηση περιστατικών έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία.

«Η υγεία παραμένει πρώτη προτεραιότητα»

Για την επόμενη ημέρα του ΕΣΥ, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας παραμένει βασική κυβερνητική προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικές αλλαγές σε τρεις βασικούς τομείς: στο ανθρώπινο δυναμικό, στις υποδομές και στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

«Έχουμε το περισσότερο προσωπικό στα νοσοκομεία, έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριακών ανακαινίσεων, με κτίρια και ανακαινίσεις οι οποίες έχουν παραδοθεί», είπε, προσθέτοντας ότι έχει πραγματοποιηθεί παράλληλα «μια πολύ μεγάλη ψηφιακή αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών».

Παρά την πρόοδο αυτή, αναγνώρισε ότι τα προβλήματα δεν έχουν εξαλειφθεί. «Ανάγκες θα υπάρχουν, κενά θα υπάρχουν και στη χώρα μας», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την κάλυψη των αναγκών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Περισσότερο προσωπικό και κίνητρα για τους γιατρούς

Ο υφυπουργός, ο οποίος ανέφερε ότι εργάζεται ως γιατρός στα νοσοκομεία εδώ και δύο δεκαετίες, στάθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στις εργασιακές σχέσεις και στις αμοιβές του ιατρικού προσωπικού.

Όπως υποστήριξε, έχουν δοθεί πρόσθετα κίνητρα μέσω των μισθών και των αμοιβών, ενώ έχει υπάρξει και παρέμβαση στη φορολόγηση των εφημεριών.

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στις προκηρύξεις θέσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις νησιωτικές περιοχές, όπου, όπως είπε, έχουν αυξηθεί οι αμοιβές και έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαμονής του προσωπικού.

«Έχουμε καλύψει σε πάρα πολλά μέρη τη διαμονή, άρα έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες», ανέφερε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενίσχυσης του προσωπικού επικαλέστηκε τον Ευαγγελισμό, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει «20% περισσότερο προσωπικό».

Την ίδια στιγμή, ο κ. Θεμιστοκλέους αναγνώρισε ότι οι ανάγκες του συστήματος αυξάνονται, καθώς ο πληθυσμός γηράσκει και οι χρόνιες παθήσεις γίνονται συχνότερες.

Όπως ανέφερε, αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών αλλά και των χειρουργικών επεμβάσεων, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, συνδέεται και με την αυξημένη δυνατότητα του ΕΣΥ να εξυπηρετεί περισσότερους πολίτες.

Η κριτική για το ΕΣΥ και η αξιολόγηση από τους ασθενείς

Σε σχέση με την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για την κατάσταση του ΕΣΥ, ο υφυπουργός δήλωσε ότι η καλοπροαίρετη κριτική είναι χρήσιμη.

«Τη δεχόμαστε την κριτική. Πολλές φορές μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση συχνά περιορίζεται σε συγκεκριμένα συνθήματα. «Είναι τρία συνθήματα. Καταρρέει το ΕΣΥ, ιδιωτικοποιείται και είμαστε χειρότερα από πριν, το οποίο δεν ισχύει κανένα από αυτά», είπε.

Στο ερώτημα κατά πόσο η πραγματική εικόνα του συστήματος μπορεί να αποτυπωθεί μέσα από την εμπειρία των ίδιων των ασθενών, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στο σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται μετά τη νοσηλεία.

Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα, μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, να αξιολογούν την εμπειρία τους μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο, σύμφωνα με τον υφυπουργό, έχει σχεδιαστεί με τη συμμετοχή ενώσεων ασθενών και ακαδημαϊκών φορέων.

«Έχουμε ένα σύστημα υγείας που παίρνει πολύ υψηλή βαθμολογία, 4,2 στα 5», ανέφερε.

Το ποσοστό συμμετοχής, όπως είπε, κινείται περίπου στο 23%-24%, ενώ το δείγμα έχει πλέον ξεπεράσει τις 80.000 απαντήσεις.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εργαλείο σημαντικό και για τη διοίκηση των νοσοκομείων, καθώς, όπως σημείωσε, οι πολίτες δεν καταγράφουν μόνο τα θετικά αλλά επισημαίνουν και τα σημεία στα οποία απαιτούνται βελτιώσεις.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στο μέλλον οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο στοιχεία σχετικά με την πορεία και τις επιδόσεις των νοσοκομείων.

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα έργα συνεχίζονται και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία

Στο μέτωπο του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε στις επικρίσεις για έργα του υπουργείου Υγείας που αποχωρούν από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι το υπουργείο Υγείας καταγράφει επίσης υψηλό ποσοστό απορρόφησης.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον εργαστηριακό εξοπλισμό των νοσοκομείων, ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε, για το συγκεκριμένο έργο έχει εξασφαλιστεί διαφορετική πηγή χρηματοδότησης, ώστε να συνεχιστεί χωρίς να χαθεί χρόνος.

«Ο διαγωνισμός δεν θα ξαναρχίσει από την αρχή σε τρεις με τέσσερις μήνες από σήμερα. Έχουμε την παράδοση του εξοπλισμού στα νοσοκομεία, που αυτό είναι το ζητούμενο», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεταφορά έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν σημαίνει ακύρωσή τους.

«Υπάρχουν έργα τα οποία βγαίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπαίνουν σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο και συνεχίζουν κανονικά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των έργων που έχουν υλοποιηθεί.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μεταξύ άλλων στα νοσοκομεία Αττικόν, Ιπποκράτειο και Ερυθρός Σταυρός.

Απογευματινά χειρουργεία: Από τα 3-4 χρόνια αναμονής στους 4 μήνες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός στο πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων, υποστηρίζοντας ότι ο βασικός στόχος του ήταν να περιοριστούν οι μεγάλες λίστες αναμονής και να αυξηθεί συνολικά ο αριθμός των επεμβάσεων.

Όπως ανέφερε, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, σε ορισμένες περιοχές, και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, υπήρχαν ασθενείς που περίμεναν ακόμη και τρία ή τέσσερα χρόνια για χειρουργική επέμβαση.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι η παρέμβαση είχε τρεις βασικούς άξονες, με κεντρικό στόχο την αύξηση των χειρουργείων στο πρωινό πρόγραμμα.

«Από το ’25 στο ’26 δημιουργήθηκαν 50.000 περισσότεροι ασθενείς» στα πρωινά χειρουργεία, ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή σημαντική παρακαταθήκη για το ΕΣΥ.

Όπως εξήγησε, για να αυξηθούν οι επεμβάσεις απαιτείται παράλληλα ενίσχυση σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και περισσότερες διαθέσιμες χειρουργικές αίθουσες.

«Αυτό συνεχίζει και φέτος. Θα έχουμε μια σημαντική αύξηση στα χειρουργεία», σημείωσε.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων σε ιδιωτικές κλινικές.

Κατά τον υφυπουργό, η εφαρμογή των μέτρων έχει συμβάλει στη σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής. «Η αναμονή από εκεί που είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις τρία, τέσσερα χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους τέσσερις μήνες», δήλωσε.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τους περίπου τέσσερις μήνες αναμονής για ένα «ψυχρό περιστατικό» ως επίδοση που συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η εξέλιξη των λιστών αναμονής θα συνεχίσει να παρακολουθείται και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων θα μπορεί να ενεργοποιείται στοχευμένα σε συγκεκριμένα νοσοκομεία.

Το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Κλείνοντας, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Το νοσοκομείο υλοποιείται μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και, σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Θεμιστοκλέους, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε λιγότερο από έναν χρόνο.

«Σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το νέο νοσοκομείο «εφάμιλλο σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς καμία υπερβολή».

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στον σχεδιασμό για το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι «σε λίγο καιρό αρχίζει η κατασκευή» του.

Το συνολικό πλέγμα των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τον υφυπουργό, εντάσσεται στον σχεδιασμό για περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με έμφαση τόσο στις υποδομές και το προσωπικό όσο και στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των ασθενών.

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