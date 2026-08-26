Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φέρνουν πτώση στο πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το πρωί της Τετάρτης (26/8), καθώς μειώθηκαν οι ανησυχίες για μια άμεση στρατιωτική σύγκρουση και οι ΗΠΑ φαίνεται να προσανατολίζονται περισσότερο στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων ως μέσο πίεσης προς το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για παράδοση Οκτωβρίου υποχωρεί κατά 2,25%, στα 85,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) για τον ίδιο μήνα σημειώνει πτώση 2,04%, στα 80,32 δολάρια το βαρέλι.

«Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν ήταν λιγότερο αυστηρές από ό,τι αναμενόταν», δήλωσε ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών της AJ Bell. Όπως σημείωσε, η πτώση των τιμών του πετρελαίου βοήθησε τις αγορές να ανακτήσουν μέρος της ψυχραιμίας τους, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν από τα πρόσφατα υψηλά τους.

Η στροφή μακριά από μια άμεση στρατιωτική δράση μείωσε τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο για την προσφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, παρότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο άλλων παρεμβάσεων, σύμφωνα με τον Paolo Broccardo, διευθύνοντα σύμβουλο της BankPro.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Επιπλέον, το Πακιστάν ανακοίνωσε σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν και το Ομάν συζητούν τη δημιουργία μιας προσωρινής κοινής θαλάσσιας διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και μια επιχείρηση εκκαθάρισης ναρκών. Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια πιο μόνιμη συμφωνία για τη διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

«Η μελλοντική διαχείριση των Στενών και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνω», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με τους περιφερειακούς εταίρους θα γίνουν με στόχο την ειρήνη, τη συνεργασία, τη σταθερότητα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν και οι προσπάθειες για την ασφαλή επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ απομακρύνουν προς το παρόν το ενδεχόμενο ενός σοβαρού σοκ στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, ασκώντας πιέσεις στις τιμές του μαύρου χρυσού.