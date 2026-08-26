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Wall: Σταθεροποιείται μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Στο επίκεντρο η Nvidia
Χρηματιστήρια
17:05 - 26 Αυγ 2026

Wall: Σταθεροποιείται μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Στο επίκεντρο η Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Ο S&P 500 κινείται σχεδόν αμετάβλητος την Τετάρτη 26/8, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ο ευρύτερος δείκτης της αμερικανικής αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,07% στις 7.682,71 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινείται κοντά στο αμετάβλητο με οριακή άνοδο 0,02% στις 26.154,459 μονάδες. Οριακά ανεβασμένος εμφανίζεται και ο Dow Jones κατά 0,03% στις 53.595,35 μονάδες.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Meta υποχωρούσε κατά 1%, μετά τον συμβιβασμό της εταιρείας με γενικούς εισαγγελείς πολιτειών των ΗΠΑ σχετικά με αγωγή που υποστήριζε ότι οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας έβλαπταν νεαρούς χρήστες.

Πάνω από τις εκτιμήσεις ο πληθωρισμός

Ο δείκτης PCE για τον Ιούλιο, ο οποίος αποτυπώνει τις μηνιαίες μεταβολές στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών και αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Federal Reserve, αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 3,7% σε ετήσια βάση.

Και οι δύο μετρήσεις ήταν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερες από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Αντίθετα, ο δομικός PCE, από τον οποίο εξαιρούνται οι τιμές τροφίμων και ενέργειας, κινήθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, καταγράφοντας άνοδο 0,2% σε μηνιαία βάση και 3,3% σε ετήσια.

«Καθώς οι αγορές παραμένουν ευαίσθητες σε κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες νέων αυξήσεων επιτοκίων, η σημερινή ήπια ανοδική έκπληξη στον πληθωρισμό και η σχετική ανθεκτικότητα της οικονομίας δεν ήταν αυτό που ήθελαν να δουν ούτε οι επενδυτές ούτε η Fed», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομική στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley Wealth Management.

Όπως σημείωσε, τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά ώστε να αλλάξουν τις ισορροπίες ενόψει της συνεδρίασης της FOMC τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, εάν οι επόμενες μετρήσεις κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, η Fed ενδέχεται να δεχθεί μεγαλύτερες πιέσεις προκειμένου να αλλάξει στάση.

Στο επίκεντρο και οι αποδόσεις των ομολόγων

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά κρατικών ομολόγων βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, ωστόσο την προηγούμενη εβδομάδα είχαν φτάσει σε υψηλά πολλών ετών. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου είχε ανέλθει σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Την Τρίτη, πάντως, οι αποδόσεις υποχώρησαν σε γενικευμένη βάση, με την απόδοση του 10ετούς Treasury να μειώνεται κατά σχεδόν 8 μονάδες βάσης.

Όλα τα βλέμματα στη Nvidia

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκεται παράλληλα η Nvidia, η οποία ανακοινώνει τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Η Wall Street αναμένει κέρδη ανά μετοχή ύψους 2,09 δολαρίων και έσοδα 92,28 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.

Τα αποτελέσματα της Nvidia θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την ευρύτερη αγορά, καθώς η εταιρεία αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη του S&P 500, με χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 5 τρισ. δολάρια.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο η ισχυρή ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την κερδοφορία και τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.

Στο μικροσκόπιο και η ομιλία στη Jackson Hole

Παράλληλα, οι αγορές στρέφουν το βλέμμα τους στην ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Kevin Warsh, την Παρασκευή, στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole του Wyoming.

Η τοποθέτησή του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ενόψει της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Warsh ενδέχεται να αποφύγει μια αναλυτική τοποθέτηση για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας και των επιτοκίων.

«Με βάση την προσέγγισή του στις συνεντεύξεις Τύπου του Ιουνίου και του Ιουλίου, θεωρούμε απίθανο να προχωρήσει άμεσα σε μια εις βάθος ανάλυση των τρεχουσών οικονομικών προοπτικών και των επιπτώσεών τους στη νομισματική πολιτική για το υπόλοιπο του 2026», έγραψε σε πελάτες ο Kurt Lewis, επικεφαλής της ομάδας πολιτικής κεντρικών τραπεζών της Piper Sandler.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Warsh αναμένεται να επικεντρωθεί σε ευρύτερα ζητήματα, με έμφαση στην πλευρά της προσφοράς της οικονομίας και στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν από τις αρμόδιες ομάδες εργασίας.

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