Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Carolyn Rodrigues – Birkett

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Carolyn Rodrigues – Birkett.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Rodrigues – Birkett ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.