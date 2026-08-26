Τραμπ: Δε νομίζω ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σήμερα (26/8) στην εκτίμησε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν είναι νεκρός, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά» κατά την επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στην εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «δεν νομίζω ότι είναι νεκρός».

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια σειρά από διεθνή και πολιτικά ζητήματα, μεταξύ άλλων και στο χθεσινό ταξίδι του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επίσκεψη σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπική ή υπηρεσιακή, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να προέκυψε κάτι σημαντικό από τις συνομιλίες του Ράτκλιφ με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», τόνισε ο Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το ταξίδι του επικεφαλής της CIA στη ρωσική πρωτεύουσα δε συνδεόταν ούτε με το Ιράν, ούτε με τις ρωσικές απειλές κατά του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος, τέλος, στις εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά και την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει έρθει η ώρα να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στην Οτάβα.

«Είναι καιρός να δώσουμε ένα μάθημα στον Καναδά ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό πια» στο εμπόριο, δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην εμπορική πολιτική της καναδικής κυβέρνησης.