ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Δε νομίζω ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός
Ειδήσεις
17:51 - 26 Αυγ 2026

Τραμπ: Δε νομίζω ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σήμερα (26/8) στην εκτίμησε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν είναι νεκρός, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά» κατά την επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στην εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «δεν νομίζω ότι είναι νεκρός».

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια σειρά από διεθνή και πολιτικά ζητήματα, μεταξύ άλλων και στο χθεσινό ταξίδι του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επίσκεψη σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπική ή υπηρεσιακή, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να προέκυψε κάτι σημαντικό από τις συνομιλίες του Ράτκλιφ με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», τόνισε ο Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το ταξίδι του επικεφαλής της CIA στη ρωσική πρωτεύουσα δε συνδεόταν ούτε με το Ιράν, ούτε με τις ρωσικές απειλές κατά του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος, τέλος, στις εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά και την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει έρθει η ώρα να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στην Οτάβα.

«Είναι καιρός να δώσουμε ένα μάθημα στον Καναδά ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό πια» στο εμπόριο, δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην εμπορική πολιτική της καναδικής κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιταλία: Ζητά €8 δισ. από την ΕΕ μέσω του SAFE για την ενίσχυση της άμυνας
Ειδήσεις

Ιταλία: Ζητά €8 δισ. από την ΕΕ μέσω του SAFE για την ενίσχυση της άμυνας

Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ): Όχι άλλο σόου εις βάρος των συνταξιούχων
Πολιτική

Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ): Όχι άλλο σόου εις βάρος των συνταξιούχων

Politico: Ο Μαγιάρ αλλάζει σταδιακά εξωτερική πολιτική - Απειλή η Ρωσία για την Ουγγαρία
Ειδήσεις

Politico: Ο Μαγιάρ αλλάζει σταδιακά εξωτερική πολιτική - Απειλή η Ρωσία για την Ουγγαρία 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ: Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση – Σκληραίνει στάση η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ: Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση – Σκληραίνει στάση η Τεχεράνη

ΗΠΑ: Ο επίμονος πληθωρισμός περιπλέκει την επόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ο επίμονος πληθωρισμός περιπλέκει την επόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια

Γιατί επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά τη Μόσχα ο επικεφαλής της CIA
Ειδήσεις

Γιατί επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά τη Μόσχα ο επικεφαλής της CIA

Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις YPG εντάσσονται στον κρατικό στρατό
Ειδήσεις

Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις YPG εντάσσονται στον κρατικό στρατό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
26/08/2026 - 18:03

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα υψηλά και «βλέψεις» για τις 2.700 μονάδες

Πολιτική
26/08/2026 - 17:53

Μητσοτάκης: Διήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:51

Τραμπ: Δε νομίζω ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:45

Ιταλία: Ζητά €8 δισ. από την ΕΕ μέσω του SAFE για την ενίσχυση της άμυνας

Πολιτική
26/08/2026 - 17:34

Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ): Όχι άλλο σόου εις βάρος των συνταξιούχων

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:34

Politico: Ο Μαγιάρ αλλάζει σταδιακά εξωτερική πολιτική - Απειλή η Ρωσία για την Ουγγαρία 

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:29

Νεπάλ: Τουλάχιστον 95 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Εκατοντάδες αγνοούμενοι, ανάμεσά τους 384 τουρίστες

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 17:17

Meta: Συμβιβασμός ύψους έως 16,7 δισ. δολαρίων για την υπόθεση εθισμού στα social media

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:16

Πολιτική προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (27/8) σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

Χρηματιστήρια
26/08/2026 - 17:05

Wall: Σταθεροποιείται μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Στο επίκεντρο η Nvidia

Ειδήσεις
26/08/2026 - 16:48

Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ: Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση – Σκληραίνει στάση η Τεχεράνη

Ειδήσεις
26/08/2026 - 16:42

Reuters: Η πρόταση Μελανσόν για διαγραφή του χρέους προκαλεί πολιτική θύελλα στη Γαλλία

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/08/2026 - 16:38

Μετρό Θεσσαλονίκης: 60.000 επιβάτες την ημέρα θα εξυπηρετεί από αύριο 27/8 η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
26/08/2026 - 16:24

ΟΛΠ: Διορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή από Euronext Athens

Ειδήσεις
26/08/2026 - 16:22

ΗΠΑ: Ο επίμονος πληθωρισμός περιπλέκει την επόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια

Πολιτική
26/08/2026 - 16:06

ΕΛ.Α.Σ: «Επικοινωνιακό αφήγημα» της κυβέρνησης η αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας

Πολιτική
26/08/2026 - 15:50

Μαρινάκης από Θεσσαλονίκη: Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει

Πολιτική
26/08/2026 - 15:48

Τουρκία: Πολεμικές προετοιμασίες με το βλέμμα στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ

Ειδήσεις
26/08/2026 - 15:41

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: 53χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 15:35

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΠ και Νεπάλ

Ειδήσεις
26/08/2026 - 15:15

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί: Πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν για πάντα από την τεχνητή νοημοσύνη

Ειδήσεις
26/08/2026 - 15:08

Γιατί επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά τη Μόσχα ο επικεφαλής της CIA

Πολιτική
26/08/2026 - 15:00

Κατρίνης: Μετά από εφτά χρόνια η κυβέρνηση ανακάλυψε την τουρκική προκλητικότητα

Magazino
26/08/2026 - 14:55

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: Γιατί ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου έχει τη δική του γιορτή

Ειδήσεις
26/08/2026 - 14:52

Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις YPG εντάσσονται στον κρατικό στρατό

Νομίσματα
26/08/2026 - 14:48

Έχασε τη «μάχη» με τα $80.000 το Bitcoin – Σε φάση διόρθωσης η αγορά crypto

Ειδήσεις
26/08/2026 - 14:33

ΗΠΑ: «Πάγωσαν» όλες οι αιτήσεις για έκδοση μεταναστευτικής βίζα

Ναυτιλία
26/08/2026 - 14:28

Ισραηλινοί επιβάτες, drones και AIS - Νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή ασφάλεια

Ανακοινώσεις
26/08/2026 - 14:00

AUSTRIACARD: Στη DNP το 96,55% και ο δρόμος προς την έξοδο από τα χρηματιστήρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/08/2026 - 13:56

METLEN: Διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ