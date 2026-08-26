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ΥΠΕΝ, Περιφέρεια Αττικής και Πράσινο Ταμείο παρουσίασαν το πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική»
Περιβάλλον
19:50 - 26 Αυγ 2026

ΥΠΕΝ, Περιφέρεια Αττικής και Πράσινο Ταμείο παρουσίασαν το πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική»

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο παρουσίασαν σήμερα σε ειδική εκδήλωση στη Βίλα Καζούλη, το πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική», συνολικού ύψους 60,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 13 παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο, στο αστικό πράσινο και στις υποδομές Δήμων της Αττικής.

Τα έργα και τη συνολική χρηματοδοτική παρέμβαση παρουσίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, καθώς και οι Δήμαρχοι Αττικής και εκπρόσωποί τους, στους οποίους θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Πρόκειται για τους Δημάρχους Βύρωνα, κ. Αλέξιο Σωτηρόπουλο, Δάφνης-Υμηττού, κ. Νικόλαο Τσιλίφη, Ηλιούπολης, κ. Στάθη Ψυρρόπουλο, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, κ. Ιωάννη Τομπούλογλου, Βριλησσίων, κ. Ιωάννη Πισιμίση, Λυκόβρυσης-Πεύκης, κ. Μάριο Γεώργιο Ψυχάλη, Μεταμόρφωσης, κ. Ευστράτιο Σαραούδα, Χαλανδρίου, κ. Συμεών Ρούσσο, Ραφήνας-Πικερμίου, κυρία Δήμητρα Τσεβά-Μήλα και Μαραθώνος, κ. Στέργιο Τσίρκα. Παράλληλα, τον Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης, κ. Ιωάννη Κωνσταντάτο εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος, κ. Κωνσταντίνος Στέφος, τον Δήμαρχο Ελευσίνας, κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο η Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου, κυρία Ειρήνη Χαλκιαδάκη και τον Δήμαρχο Παιανίας, κ. Ισίδωρο Μαδή η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κυρία Φωτεινή Τολούδη.

Από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετείχαν ακόμα ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης και ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Στάθης Σταθόπουλος.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί παράλληλα την στενότερη συνεργασία της Κεντρικής Διοίκησης, της Περιφέρειας Αττικής, του Πράσινου Ταμείου και της Αυτοδιοίκησης, για την υλοποίηση έργων με μετρήσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναπλάσεις πλατειών και πάρκων, δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πρασίνου, νέες φυτεύσεις, πεζοδρόμια και διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, χώρους άθλησης και αναψυχής, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. Παράλληλα, ενσωματώνουν σύγχρονες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, βιοκλιματικά υλικά, συστήματα άρδευσης, βιώσιμη διαχείριση των ομβρίων και παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικροκλίμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις είναι οι εξής:

  1. Αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση του Θεάτρου Βράχων – Λόφου Κοπανά στους Δήμους Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού
  2. Βιοκλιματική ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι στον Δήμο Ηλιούπολης
  3. Επέκταση του ποδηλατοδρόμου στην οδό 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βριλησσίων
  4. Αναβάθμιση αστικών περιοχών και ενίσχυση του πρασίνου στο Δήμο Λυκόβρυσης–Πεύκης
  5. Ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στο Δήμο Μεταμόρφωσης
  6. Ανάπλαση των οδών Τατοΐου και Γεωργίου Παπανδρέου στο Δήμο Μεταμόρφωσης
  7. Φυτοτεχνική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Χαλανδρίου
  8. Αναβάθμιση του Οικογενειακού Πάρκου 208 στον Δήμο Ελληνικού–Αργυρούπολης
  9. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Πεδουλά–Κύπρου στον Δήμο Παιανίας
  10. Ανάπλαση της πλατείας Λ. Στάμου στη Μαγούλα, στον Δήμο Ελευσίνας
  11. Ανάδειξη της Μαραθώνιας Διαδρομής και συναφείς παρεμβάσεις στον Δήμο Μαραθώνα
  12. Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων επί της Λεωφόρου Δεκελείας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνας
  13. Ανάπλαση της πλατείας Δημητρακού και ενίσχυση του πρασίνου στον Δήμο Ραφήνας–Πικερμίου.

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε τα εξής: «Η πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Αλλάζει όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκι στην Ηλιούπολη. Αλλάζει όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης, αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα και στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού. Αυτή είναι η ουσία του έργου “Πράσινες Ανάσες για την Αττική”. Δίνουμε 60 εκατομμύρια ευρώ σε 13 Δήμους, για να βοηθήσουμε τους δήμους σε ολόκληρη την Αττική να κάνουν πιο πράσινες τις γειτονιές τους. Ενώνουμε δυνάμεις με τον Περιφερειάρχη Αττικής, και διαχρονικά στενό μου φίλο Νίκο Χαρδαλιά, το Πράσινο Ταμείο και τον Πρόεδρό του, Γιάννη Ανδρουλάκη και τους Δημάρχους. Κάνουμε τον σχεδιασμό πράξη και την πράξη έργα, για καλύτερη ποιότητα ζωής για τους δημότες της Αττικής».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε ότι μέσω του προγράμματος επιτυγχάνεται η ουσιώδης αναζωογόνηση δήμων του Λεκανοπεδίου με αυξημένες περιβαλλοντικές ανάγκες, επισημαίνοντας ότι η δράση έχει σχεδιαστεί με τρόπο συνεκτικό, που «θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης». Πρόσθεσε μάλιστα, ότι όλες οι παρεμβάσεις θα ακολουθούν πιστά τις ευρωπαϊκές ποιοτικές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας απόλυτη προσβασιμότητα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, οι «Πράσινες Ανάσες» έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 352 μεγάλων έργων και παρεμβάσεων που υλοποιεί η περιφερειακή αρχή με ορίζοντα το 2028. «Ανάμεσα σε αυτά, περιλαμβάνονται 64 έργα ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών, με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, χαρακτηρίζοντας ως κορυφαίο την ανάπλαση των πάρκων της Περιφέρειας, ύψους 40 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, η υπογραφή της σύμβασης για το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως προανήγγειλε, στις 2 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου για τη στενή συνεργασία και το κοινό όραμα για μια Αττική «πραγματικά βιώσιμη, πράσινη, ανταγωνιστική, με όρους κοινωνικής συνοχής».

Τέλος, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι για την ένταξη 13 σημαντικών έργων που αναπλάθουν το αστικό περιβάλλον της Αττικής και έχουν ταυτόχρονα και αναπτυξιακό πρόσημο. Υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση των έργων αυτών».

{https://www.youtube.com/watch?v=_y-Ldpxmqq4}

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