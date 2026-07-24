Κουτσούμπας: Τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Στην επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας πως «μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα», καθώς «η δικτατορία του κεφαλαίου άλλαξε μεν μορφή, αλλά, δυστυχώς, δεν άλλαξε η ουσία της και αυτό είναι ένα συμπέρασμα που σχετίζεται και με το θέμα της σημερινής συνεδρίασης».

Κατά την ομιλία του για τη συνταγματική αναθεώρηση την Παρασκευή (24/7) ο κ. Κουτσούμπας στηλίτευσε τις «απαράδεκτες fast track διαδικασίες συζήτησης που επέβαλε η κυβέρνηση «για να περάσει μια σειρά σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να προλάβει να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο ελληνικός λαός».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι «η κυβέρνηση γελιέται αν νομίζει ότι ο ελληνικός λαός θα θεωρήσει τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του περασμένα – ξεχασμένα» και όπως είπε «ήδη τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «αντιδραστική τομή» τις προτάσεις της ΝΔ για την αναθεώρηση, υποστηρίζοντας πως αποσκοπούν στην περαιτέρω θωράκιση του αστικού κράτους και την εξασφάλιση της αντιλαϊκής σταθερότητας – στόχους που, όπως σημείωσε, ασπάζονται όλα τα κόμματα.

Έκανε, δε, λόγο για διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, αυξημένη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, αλλά και πιθανούς επικείμενους κλονισμούς στο πολιτικό σύστημα που θα φέρουν ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια, καλώντας τον ελληνικό λαό – «απέναντι στις νέες θυσίες και στη σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε» – να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης.

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