ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κουτσούμπας: Τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ
Πολιτική
16:20 - 24 Ιουλ 2026

Κουτσούμπας: Τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας πως «μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα», καθώς «η δικτατορία του κεφαλαίου άλλαξε μεν μορφή, αλλά, δυστυχώς, δεν άλλαξε η ουσία της και αυτό είναι ένα συμπέρασμα που σχετίζεται και με το θέμα της σημερινής συνεδρίασης».  

Κατά την ομιλία του για τη συνταγματική αναθεώρηση την Παρασκευή (24/7) ο κ. Κουτσούμπας στηλίτευσε τις «απαράδεκτες fast track διαδικασίες συζήτησης που επέβαλε η κυβέρνηση «για να περάσει μια σειρά σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να προλάβει να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο ελληνικός λαός».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι «η κυβέρνηση γελιέται αν νομίζει ότι ο ελληνικός λαός θα θεωρήσει τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του περασμένα – ξεχασμένα» και όπως είπε «ήδη τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «αντιδραστική τομή» τις προτάσεις της ΝΔ για την αναθεώρηση, υποστηρίζοντας πως αποσκοπούν στην περαιτέρω θωράκιση του αστικού κράτους και την εξασφάλιση της αντιλαϊκής σταθερότητας – στόχους που, όπως σημείωσε, ασπάζονται όλα τα κόμματα.

Έκανε, δε, λόγο για διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, αυξημένη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, αλλά και πιθανούς επικείμενους κλονισμούς στο πολιτικό σύστημα που θα φέρουν ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια, καλώντας τον ελληνικό λαό – «απέναντι στις νέες θυσίες και στη σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε» – να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6s43waba2h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός
Πολιτική

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Μητσοτάκης: «Νέο Σύνταγμα για τη νέα εποχή» – Πυρά σε Δούρου για την εκδήλωση της Προεδρίας
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Νέο Σύνταγμα για τη νέα εποχή» – Πυρά σε Δούρου για την εκδήλωση της Προεδρίας

Η ώρα του Ανδρουλάκη στη Βουλή
Πολιτική

Η ώρα του Ανδρουλάκη στη Βουλή

Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές και σε συνεργασία με Σαμαρά
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές και σε συνεργασία με Σαμαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:27

Στο εδώλιο ο Ξυλούρης («Φραπές») - Επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής χωρίς να είναι κατηγορούμενος

Πολιτική
24/07/2026 - 16:20

Κουτσούμπας: Τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Αναλύσεις
24/07/2026 - 16:15

Η Fitch βλέπει ισχυρότερη ΔΕΗ: Αναβάθμιση σε «BB» με φόντο επενδύσεις 24 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:12

Φωτιά στα Οινόφυτα - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις στης Πυροσβεστικής

Εργασιακά
24/07/2026 - 15:59

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου

Υγεία
24/07/2026 - 15:58

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:52

TikTok: Κατηγορείται για παραβίαση κανόνων της ΕΕ όσον αφορά την προστασία ανηλίκων

Πολιτική
24/07/2026 - 15:40

Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 15:30

Θεοδωρικάκος: Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη και τη συμμετοχή όλων

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 15:23

Εκλογές: Πρώτοι οι υπουργοί και οι βουλευτές να πιστέψουν τον Μητσοτάκη

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:21

OHE: Έκκληση για επαναπατρισμό 6000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ

Νομίσματα
24/07/2026 - 15:06

Το Bitcoin κοντά στα $65.000: Η άνοδος του πετρελαίου δεν «τρομάζει» την αγορά κρυπτονομισμάτων

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:57

Σάντσεθ για πυρκαγιές: Δραματική η κατάσταση - Τέσσερα ελληνικά Canadair στην Ισπανία

Πολιτική
24/07/2026 - 14:47

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Magazino
24/07/2026 - 14:46

Εποχή Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας: Ο άνθρωπος που καλείται να επαναφέρει την Mannschaft στην κορυφή

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:44

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Πολιτική
24/07/2026 - 14:35

Σαμαράς για επέτειο Aποκατάστασης της Δημοκρατίας: Ημέρα εθνικής περισυλλογής, όχι πανηγυρισμών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:30

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: 112 σε πολλές περιοχές για ισχυρές καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:23

Βρετανία για απειλές Ιράν: Oι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/07/2026 - 14:20

Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους

Πολιτική
24/07/2026 - 14:04

Μητσοτάκης: «Νέο Σύνταγμα για τη νέα εποχή» – Πυρά σε Δούρου για την εκδήλωση της Προεδρίας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:55

Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 13:47

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:40

Τουρκία: Ο Οζέλ αλλάζει το πολιτικό σκηνικό – Το νέο κόμμα «πρώτη δύναμη» στη Βουλή

Πολιτική
24/07/2026 - 13:35

Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;

Πολιτική
24/07/2026 - 13:30

Η ώρα του Ανδρουλάκη στη Βουλή

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 13:26

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Οικονομία
24/07/2026 - 13:23

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

Άλλοι Αρθρογράφοι
24/07/2026 - 13:03

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/07/2026 - 13:00

Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών η ΝΔ έχει αφήσει τα τρένα χωρίς αυτόματο σύστημα πέδησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ