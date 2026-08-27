Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη και Κασιμάτη με κάθε επισημότητα

Επισημοποιήθηκε την Πέμπτη (27/8) η αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη και της Νίνας Κασιμάτη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εξέλιξη προέκυψε μετά την απόφαση της προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου, να προχωρήσει στη διαγραφή των δύο βουλευτών.

Η Όλγα Γεροβασίλη οδεύει, κατά τα φαινόμενα, προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν προκύπτει παράδοση της βουλευτικής της έδρας, όπως απαιτεί ο πρώην πρωθυπουργός, προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» για τη θετική υποδοχή της στο κόμμα του.

Σίγουρη, πάντως, είναι η κενή θέση που προκύπτει στο προεδρείο της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει για την κάλυψή της την Έλενα Ακρίτα, ωστόσο η πρόταση απορρίπτεται από τη Νέα Δημοκρατία.

Η Νίνα Κασιμάτη, η οποία δεν συμμετείχε τους τελευταίους μήνες στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, οδεύει προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναζητά, μέσω της μεταγραφής-επιστροφής της, αύξηση των ποσοστών του στον Πειραιά.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 10 βουλευτές και αποτελεί την πέμπτη κοινοβουλευτική δύναμη, έχοντας ψηφιστεί ως… αξιωματική αντιπολίτευση στη δεύτερη θέση. Δεύτερη δύναμη, αν δεν υπολογιστούν οι ανεξάρτητοι, είναι το ΠΑΣΟΚ, τρίτο το ΚΚΕ και τέταρτη η Ελληνική Λύση, με 11 εκπροσώπους.