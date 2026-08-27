ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τουρκία: «Πρόκληση» η εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο – Θετική η μεταφορά των Patriot στην Κρήτη
Πολιτική
13:12 - 27 Αυγ 2026

Τουρκία: «Πρόκληση» η εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο – Θετική η μεταφορά των Patriot στην Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η πιθανή εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο» προειδοποιεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αναλόγως», αναφέρει σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη (27/8) το Υπουργείο Άμυνας.

Αναλυτικότερα το τουρκικό υπουργείο Άγκυρας αναφέρει: «Το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτού του καθεστώτος είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αναλόγως».

Θετική η μεταφορά Patriot στην Κρήτη

Από την άλλη το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, χαρακτηρίζει θετικό βήμα τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη: «Το νομικό καθεστώς των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς ρυθμίζεται σαφώς από τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947. Δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η στρατιωτικοποίηση αυτών των νησιών από την Ελλάδα κατά παράβαση των συνθηκών είναι παράνομη και ότι αυτή η πρακτική πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε την απόφαση μεταφοράς των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την αντιστροφή της τρέχουσας εσφαλμένης πρακτικής.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλα τα εποικοδομητικά βήματα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzj0e8i9o7t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα

Bitcoin: Πλησιάζει εκ νέου την αντίσταση των $80.000 μετά το χθεσινό χαμηλό
Νομίσματα

Bitcoin: Πλησιάζει εκ νέου την αντίσταση των $80.000 μετά το χθεσινό χαμηλό

Έλληνες πλοιοκτήτες: Νέο κύμα επενδύσεων στα πλοία, με φόντο την κρίση του Ορμούζ
Ναυτιλία

Έλληνες πλοιοκτήτες: Νέο κύμα επενδύσεων στα πλοία, με φόντο την κρίση του Ορμούζ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο
Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο

Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ξανά drones στη Σαουδική Αραβία
Ειδήσεις

Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ξανά drones στη Σαουδική Αραβία

Τουρκία: Πολεμικές προετοιμασίες με το βλέμμα στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ
Πολιτική

Τουρκία: Πολεμικές προετοιμασίες με το βλέμμα στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ

Μητσοτάκης: Από 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών σε ράφια και σχολικά
Πολιτική

Μητσοτάκης: Από 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών σε ράφια και σχολικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/08/2026 - 15:46

Αττική: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Πολιτική
27/08/2026 - 15:40

Τσάφος κατά τροπολογίας ΠΑΣΟΚ για τον λιγνίτη: Η φθηνή ενέργεια δεν νομοθετείται

Οικονομία
27/08/2026 - 15:29

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: €4,77 δισ. στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική κατοικία και ηλεκτροκίνηση

Πολιτική
27/08/2026 - 15:21

Χατζηδάκης: Ξεκινούν έργα 5,3 δισ. για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές

Πολιτική
27/08/2026 - 15:10

Τσουκαλάς: Μόνιμη καθημερινότητα η ακρίβεια στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 14:59

Protergia Student Plan: Η ενέργεια που ταιριάζει στη νέα φοιτητική ζωή!

Πολιτική
27/08/2026 - 14:53

Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:44

Στο ΙΤΕ ο ελληνικός δορυφορικός σταθμός του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων

Πολιτική
27/08/2026 - 14:40

Κεραμέως: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η κοινωνική ασφάλιση και η διαρκής ενίσχυσή της

Ναυτιλία
27/08/2026 - 14:30

ΟΛΠ: Ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις και επέκταση στα logistics με νέο καταστατικό

Business Facts
27/08/2026 - 14:25

Η νέα γεωγραφία των containers αποκαλύπτει τους κερδισμένους και τους χαμένους του 2026

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:15

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
27/08/2026 - 14:01

«Γύρισε» σε αρνητικό πρόσημο η τραπεζική χρηματοδότηση τον Ιούλιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:00

Politico: Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν στο τραπέζι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Πολιτική
27/08/2026 - 13:55

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας

Πολιτική
27/08/2026 - 13:42

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη και Κασιμάτη με κάθε επισημότητα

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 13:34

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Στα $87 το Brent

Πολιτική
27/08/2026 - 13:12

Τουρκία: «Πρόκληση» η εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο – Θετική η μεταφορά των Patriot στην Κρήτη

Πολιτική
27/08/2026 - 13:04

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα

Νομίσματα
27/08/2026 - 12:56

Bitcoin: Πλησιάζει εκ νέου την αντίσταση των $80.000 μετά το χθεσινό χαμηλό

Ναυτιλία
27/08/2026 - 12:49

Έλληνες πλοιοκτήτες: Νέο κύμα επενδύσεων στα πλοία, με φόντο την κρίση του Ορμούζ

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:45

Γαλλία: Η δημοσιονομική «βόμβα» που απειλεί να επισκιάσει τις εκλογές

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:41

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 42.000 τόνοι αλιευμάτων στην Ελλάδα το 2025 - Στα €166,6 εκατ. η αξία της παραγωγής

Ανεμοδείκτης
27/08/2026 - 12:26

Δημογραφικό και σχολεία: Η ματαιότητα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/08/2026 - 12:15

AKTOR: παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:11

Η μάχη των €2 τρισ.: Ευρωπαϊκό μπλοκ των «φειδωλών» στον Νότο

Ναυτιλία
27/08/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχύθηκε κατά 1,7% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούνιο

Πολιτική
27/08/2026 - 11:47

Θεσσαλονίκη: Μήνυμα Μητσοτάκη για την επέκταση του Μετρό – «Το είπαμε, το κάναμε»

Ειδήσεις
27/08/2026 - 11:47

Φωτιά στη Χίο - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Τεχνολογία
27/08/2026 - 11:47

Meta: Συμβιβασμός $16,7 δισ. για τις επιπτώσεις Facebook και Instagram στα παιδιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ