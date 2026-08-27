Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Στα $87 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές την Πέμπτη (27/8), καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Κατάρ ενδέχεται να οδηγήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και να περιορίσουν τις διαταραχές στον εφοδιασμό που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το φόντο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημειώνουν άνοδο 0,38% στα 87,26 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ αντίστοιχα μικρή άνοδο σημειώνουν και τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) κατά 0,11% στα 82,32 δολάρια το βαρέλι.

«Το πετρέλαιο υποχωρεί εκ νέου σήμερα, καθώς η αγορά προεξοφλεί τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα αύξανε την κίνηση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Τιμ Γουότερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM.

«Εάν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν εκ νέου σε μεγαλύτερο βαθμό, είναι πιθανό να υπάρξει ένα ακόμη πτωτικό κύμα στις τιμές του αργού. Ωστόσο, η αγορά δύσκολα θα προεξοφλήσει μια πλήρη επιστροφή στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τη σύγκρουση μέσα σε μία νύχτα».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Κατάρ θα μεταβεί την Πέμπτη στο Ιράν, προκειμένου να επαναφέρει σε τροχιά τις διπλωματικές συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διανύει σχεδόν έξι μήνες.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη πραγματοποιείται καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στον έκτο μήνα του, με τις εχθροπραξίες να έχουν σε μεγάλο βαθμό ανασταλεί, αλλά χωρίς να διαφαίνεται ακόμη διπλωματική συμφωνία. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά αυξήθηκε ελαφρώς την Τετάρτη, παρά την αντιπαράθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν και το Ομάν εργάζονται για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών μιας συμφωνίας σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, αφού οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει στον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονται τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

Οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν εδώ και περίπου έναν μήνα και επιδιώκουν να ασκήσουν μεγαλύτερη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, γεγονός που έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επενδυτών για αποκλιμάκωση των προβλημάτων στον ενεργειακό εφοδιασμό του Κόλπου.

«Στο επίκεντρο της διαμάχης παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτό είναι απίθανο να επιλυθεί γρήγορα... Το Ιράν αντιλαμβάνεται επίσης τη σημασία της γεωγραφικής του θέσης και τη διαπραγματευτική ισχύ που του παρέχουν τα Στενά του Ορμούζ, επομένως ο κίνδυνος παρατεταμένης αβεβαιότητας παραμένει», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγορών στην Phillip Nova.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου ενισχύονται το μεσημέρι της Πέμπτης κατά 1,43% στα 66,56 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός χάνει 0,42% στα 4,634.04 δολάρια η ουγγιά. Αντίθετα, το ασήμι σημειώνει μικρή άνοδο 0,17% στα 68,14 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός κινείται επίσης πτωτικά κατά 0,78% στα 6,54 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κερδίζει 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1.1648 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,11% στα 1.3580 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί 0,08% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8576 λίρα προς ευρώ.