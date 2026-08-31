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Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 90η ΔΕΘ: Οι Σκουριές στο επίκεντρο της νέας εποχής
ΜΕΤΑΛΛΑ
16:38 - 31 Αυγ 2026

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 90η ΔΕΘ: Οι Σκουριές στο επίκεντρο της νέας εποχής

Reporter.gr Newsroom
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Η ολοκλήρωση του έργου των Σκουριών, σηματοδοτεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της Ελληνικής Βιομηχανίας των τελευταίων ετών. Λίγο πριν την έναρξη παραγωγής  του νέου μεταλλείου χαλκού-χρυσού, οι θυγατρικές εταιρείες της Eldorado Gold στην Ελλάδα, Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης, συμμετέχουν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας στο κοινό τη νέα γενιά της μεταλλευτικής δραστηριότητας μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Η παρουσία της Ελληνικός Χρυσός στη φετινή ΔΕΘ, σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο μιας επένδυσης στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και την Ευρώπη. Μέσα από ένα εμπειρικό ταξίδι, ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται το πώς η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα συνδυάζει την καινοτομία, την ψηφιακή τεχνολογία, την ασφάλεια, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Η εμπειρία ξεκινά στον εξωτερικό χώρο, στην Πύλη 1 της ΔΕΘ (από την πλευρά της Εγνατίας Οδού και του Πανεπιστημίου). Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός, μέσω του Prometheus Training Mining Academy, του σύγχρονου Κέντρου Εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας προηγμένος προσομοιωτής επαυξημένης πραγματικότητας, μέσω του οποίου οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν την οδήγηση βαρέος μεταλλευτικού μηχανήματος σε ένα ιδιαίτερα ρεαλιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, θα γνωρίσουν τις δυνατότητες των τριών υπερσύγχρονων προσομοιωτών της Ακαδημίας, οι οποίοι υποστηρίζουν την εκπαίδευση σε επτά διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων έργου και αναπαριστούν συνθήκες τόσο του υπόγειου Μεταλλείου Ολυμπιάδας όσο και μεταλλείου ανοιχτής εκσκαφής. Την παρουσίαση συμπληρώνουν εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR), που μεταφέρουν τον χρήστη στο υπόγειο περιβάλλον της Ολυμπιάδας, αναδεικνύοντας τον σύγχρονο τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία ενισχύει την εκπαίδευση, την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εργαζομένων.

Στο περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός, στο Hall 10, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο μεταλλείο χαλκού-χρυσού των Σκουριών και το υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Μέσα από ψηφιακή περιήγηση στο έργο των Σκουριών σε οθόνη αφής και περιήγησης στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας μέσω γυαλιών VR, θα μπορούν να εξερευνήσουν τη λειτουργία των μεταλλείων και κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, διαδραστικές οθόνες και ψηφιακές εμπειρίες θα παρουσιάζουν το ταξίδι των ορυκτών & μετάλλων, από την εξόρυξη έως τις εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο των κρίσιμων πρώτων υλών στις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, στελέχη από όλες τις λειτουργίες των δύο εταιρειών, θα βρίσκονται στο περίπτερο, ενημερώνοντας τους επισκέπτες για το έργο, τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες συνεργασίας με την εταιρεία.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Ελληνικός Χρυσός διοργανώνει, εντός του περιπτέρου της, εκδήλωση με θέμα «Διάλογος για τη Νέα Εποχή της Ελληνικής Βιομηχανίας» υπό την Αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), δημιουργώντας θεματικές συζητήσεις με εκπροσώπους της Πολιτείας, της Βιομηχανίας, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχος της πρωτοβουλίας, είναι να αναδείξει τις μεγάλες ευκαιρίες που διαμορφώνουν το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τις στρατηγικές επενδύσεις.

Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει να επενδύει σε έργα που ενισχύουν την ελληνική βιομηχανία, δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τα περίπτερα της Ελληνικός Χρυσός και της Μεταλλεία Θράκης, στο Hall 10 και εξωτερικά, στην είσοδο 1 της ΔΕΘ (από την πλευρά της Εγνατίας Οδού και του Πανεπιστημίου).

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