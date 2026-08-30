Γερουλάνος στο Chios Festival: Κάθε δύναμη οφείλει να υπηρετεί τον Άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του

«Ήρθα εδώ για να μιλήσω για μια πρόκληση που αφορά το μέλλον της Ανθρωπότητας. Διότι σε αυτόν, τον δικό μας αιώνα, θα δοκιμαστεί η υπόσταση του ανθρώπου. Δεν μιλούμε πια για το πώς και κατά πόσο η μηχανή θα προσομοιάζει με τον άνθρωπο. Αλλά για το πώς και κατά πόσον ο Άνθρωπος θα προσομοιάζει με την μηχανή. Η βιοϊατρική, η γενετική, η νευροεπιστήμη μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη και μια σειρά από άλλες επιστήμες που σήμερα αναπτύσσονται θα μας κάνουν να αναρωτηθούμε ξανά τι είναι ο Άνθρωπος και ποιες είναι οι αξίες που τον περιβάλλουν», είπε στην αρχή ομιλίας του στη Χίο ο Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο του CHIOS FESTIVAL 2026.

Με συνεχείς αναφορές σε παραδείγματα όπως η απόδοση των έργων του Ομήρου, ο Παύλος Γερουλάνος εξήγησε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους η ανθρωπότητα, αναζητώντας εκείνες τις αξίες που μπορούν να διαφυλάξουν τη φύση του Άνθρωπου όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα, θα αναζητήσει για μια ακόμα φορά να μάθει από τον Ελληνικό τρόπο σκέψης, και πρόσθεσε: «Και αυτό είναι ίσως το πιο επίκαιρο μήνυμα που μπορεί να προσφέρει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός στην εξέλιξη της Ανθρωπότητας: ότι κάθε δύναμη, πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική ή τεχνολογική, οφείλει να υπηρετεί τον Άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του».

Μπροστά στην πρόκληση η Ελλάδα δεν πρέπει να σταθεί με τρόμο και φοβικότητα. «Ο τρόμος και η φοβικότητα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεις το μέλλον», είπε ο Παύλος Γερουλάνος και πρόσθεσε: «Η φοβικότητα, ίσως σε κρατήσει λίγο ακόμα ίδιο, απέναντι στις τεκτονικές αλλαγές που γίνονται. Μέχρι να χαθείς στη λήθη της ιστορίας. Αν όμως θέλεις να διαμορφώσεις τον κόσμο και το μέλλον του πρέπει να παίξεις, με την καλή έννοια, επίθεση. Φουλ επίθεση. Για αυτό είμαι εδώ για να μας πω ότι η πρώτη προτεραιότητα που πρέπει να θέσουμε είναι να μετατρέψουμε τον πολιτισμό μας και την πολιτισμική μας πολιτική από φοβικό, αμυντικό και συντηρητικό, σε επιθετικό, διεκδικητικό και προοδευτικό».

Ολοκληρώνοντας, ο Παύλος Γερουλάνος παρέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς η Ελλάδα θα αναδιαμορφώσει την πολιτική της στον πολιτισμό με αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες και το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού, κάνοντας αναφορά και σε ένα προσωπικό του όραμα: «Να δω το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και τα Ελληνικά Πολιτιστικά ιδρύματα, με τα καλύτερα πανεπιστήμια και πολιτιστικά ιδρύματα του κόσμου από την Ιαπωνία ως την Καλιφόρνια, μαζί με όλους τους μεγάλους φορείς των νέων τεχνολογιών, να ιδρύουν στην Ακαδημία του Πλάτωνα, ένα Παγκόσμιο Κέντρο Έρευνας για την Ηθική των Νέων Τεχνολογιών».

Διαβάστε το κείμενο της ομιλίας του Παύλου Γερουλάνου στο «CHIOS FESTIVAL 2026», εδώ: https://www.yeroulanos.gr/kathe-dynami-ofeilei-na-ypiretei-ton-anthropo-kai-tin-axioprepeia-toy/