ΔΕΘ: Τη Δευτέρα 31/8 στις 12:00 η σύσκεψη του Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, όπου τη Δευτέρα 31/8 στις 12:00 το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, στο πλαίσιο της παρουσίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη ΔΕΘ.

Η σύσκεψη του Αλέξη Τσίπρας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Timber II του Porto Palace Hotel. Στη σύσκεψη θα παραβρεθούν εκτός από τον Πρόεδρο της ΕΛΑΣ, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο τομεάρχης Ανάπτυξης/Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Γιώργος Πετράκος, ο τομεάρχης Βιομηχανίας, Βασίλης Μαγκλάρας, ο τομεάρχης Τουρισμού Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών, Γιώργος Παππάς, η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Ενέργειας Πένυ Αντωνίου, η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας, Αγγελάκη Νεκταρία, ο αναπληρωτής τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Δημήτρης Νταφόπουλος, ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου, Νίκος Νυφούδης και η υπεύθυνη Οργανωτικού Θεσσαλονίκης, Εφη Παπαλεξίου.