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Σε 1.740 κωδικούς οι μειώσεις τιμών με μέσο όρο στο 9,5% – Αναλυτικά τα προϊόντα (πίνακες)
Οικονομία
12:59 - 31 Αυγ 2026

Σε 1.740 κωδικούς οι μειώσεις τιμών με μέσο όρο στο 9,5% – Αναλυτικά τα προϊόντα (πίνακες)

Reporter.gr Newsroom
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Με περισσότερα από 1.740 προϊόντα και τη μέση τιμή μείωσης να αγγίζει το 9,5% ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα (31/8), η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους φορείς της επιχειρηματικότητας.  

Η παρέμβαση αφορά βασικά προϊόντα για το τραπέζι κάθε νοικοκυριού, αλλά και για τα σχολικά είδη ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Στόχος, όπως διευκρινίζει το αρμόδιο Υπουργείο, είναι «η στήριξη των νοικοκυριών και συνολικά όλης της κοινωνίας σε μια περίοδο διαρκούς αβεβαιότητας σε όλο τον πλανήτη».

O Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής.

Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης τιμής το 9,5%, είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας.

Είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.

Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό.

Καθώς και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια.

Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία. Και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.»

Η διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δέσποινα Τσαγγάρη δήλωσε:

«Σήμερα παρουσιάζουμε ένα σημαντικό βήμα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Όχι θεωρητικό βήμα, αλλά μια οργανωμένη δράση που περνά πλέον στο ράφι και θα είναι ορατή στον καταναλωτή. Ο στόχος ήταν και παραμένει καθαρός: να ανακουφίσουμε έμπρακτα το καλάθι του ελληνικού νοικοκυριού.

Από τις αρχές Ιουλίου και με την απόσυρση το πλαφόν στο μεικτό περιθώρειο κέρδους ενεργοποιήθηκε το 1ο σκέλος της Εθνικής Πρωτοβουλίας: το πάγωμα των ανατιμήσεων.

Το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην αγορά. Τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, με αποκλιμάκωση 2,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο. Και για τον Αύγουστο έχουμε ήδη πολύ καλές ενδείξεις από τα σούπερ μάρκετ για έναν ακόμη μήνα αρνητικού πληθωρισμού τροφίμων. Θα το βεβαιώσουμε όμως μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε όταν έρθουν τα στοιχεία από ΙΕΛΚΑ.

Το 2ο σκέλος ξεκινά σήμερα: είναι η μείωση τιμών στο ράφι, σε συγκεκριμένους και δυνατούς κωδικούς που αγοράζει καθημερινά το ελληνικό νοικοκυριό.

Μέχρι σήμερα, η Πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων, με μέσο όρο μείωσης 9,5%.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν:

- 875 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 6,6%, που με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει περίπου έως το 9% κατά μέσο όρο.

- 405 σχολικά είδη, με μέση μείωση τιμής 12%.

- 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμής 8%.

- Και 100 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση τιμής 7,5%.

Συμμετέχουν ήδη πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Θέλω να τονίσω, επίσης, ότι οι μειώσεις αυτές θα φαίνονται. Ο καταναλωτής θα μπορεί να τις βλέπει στο ράφι, με ειδική σήμανση στα προϊόντα μέσα στα σούπερ μάρκετς που συμμετέχουν, αλλά και ψηφιακά, μέσα από την πλατφόρμα PosoKanei.

Η Πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς, με στόχο οι μειώσεις να αποκτήσουν διάρκεια, συνέχεια και πραγματικό αντίκτυπο στο καλάθι του νοικοκυριού.

Κλείνοντας, η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται φυσικά με μία μόνο παρέμβαση, χρειάζεται πολλές και συνεχείς. Όμως η συγκεκριμένη Πρωτοβουλία έχει ουσία: οδηγεί σε πραγματικές, μετρήσιμες και ορατές μειώσεις τιμών, συμβάλλοντας στην ανακούφιση του οικογενειακού προγραμματισμού.»

Πίνακες με τα προϊόντα

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Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2026 - 13:10
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