Ερντογάν: Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα η ένταξη στην ΕΕ – Είμαστε σε αναμονή 53 χρόνια

Τη σημασία που αποδίδει σήμερα η Άγκυρα στην προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάθμισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η ένταξη δεν αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για τη χώρα.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις επί σειρά ετών σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ και υποστήριξε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια.

«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο ένταξης στην ΕΕ, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι η Άγκυρα δεν θεωρεί πλέον την εξέλιξη αυτή καθοριστική για την πορεία της.

«Σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς», ανέφερε.

Το μήνυμα προς τις Βρυξέλλες

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι, υπό τα σημερινά δεδομένα, η ένταξη στην ΕΕ δεν βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της τουρκικής κυβέρνησης.

«Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε, απευθύνοντας παράλληλα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες ότι, κατά την εκτίμησή του, η μη προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας θα έχει κόστος και για την ίδια την Ευρώπη.

«Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία», σημείωσε ο Ερντογάν.