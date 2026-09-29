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ΠΑΣΟΚ για Τριαντόπουλο: Καμία συγκάλυψη, προνομιακή μεταχείριση, ή θεσμική έκπτωση
Πολιτική
14:17 - 29 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ για Τριαντόπουλο: Καμία συγκάλυψη, προνομιακή μεταχείριση, ή θεσμική έκπτωση

Reporter.gr Newsroom

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«Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή; Η θέση μας ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση», υπογραμμίζει σήμερα (29/9) το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη:

«Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.


Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή. Με έναν γνώμονα: να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από τον φυσικό δικαστή, γιατί η λογοδοσία είναι θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στους πολίτες.


Τότε η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογούσε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις του κ. Τριαντόπουλου από τα στοιχεία της δικογραφίας, ψήφισε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία μεθόδευσε εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της fast track διαδικασίες με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση.


Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι:


«Η θέση μας ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση.


Και αυτή η αξιακή μας τοποθέτηση αποτυπώθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε αναθεώρηση του άρθρου 86 αλλά την παραπομπή των ερευνώμενων μελών της κυβέρνησης να την αποφασίζει πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία. Άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες. Επι δύο χρόνια δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά «άλλαξε Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς».


Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που προτείνει την παραπομπή των Υπουργών να αποφασίζουν ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2026 - 14:24
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