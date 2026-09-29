4ο Festival Alzheimer: Ο τρόπος διαχείρισης της άνοιας αλλάζει παγκοσμίως

Ο τρόπος διαχείρισης της άνοιας αλλάζει παγκοσμίως! Αυτήν την διαπίστωση υπογράμμισε, με κάθε τρόπο, το 4ο Festival Alzheimer της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, όπως διοργανώθηκε το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Συντελείται διεθνώς μια πολιτισμική και φιλοσοφική αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την άνοια», τόνισε από μικροφώνου η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια Δρ. Παρασκευή Σακκά, κάνοντας λόγο για μια νέα εποχή στο πλαίσιο διαχείρισης της.

Οι αναθεωρημένες επιστημονικές πρακτικές, οι νέες τροποποιητικές φαρμακευτικές θεραπείες που κυκλοφορούν ήδη (ή βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο), οι καινούργιες διαγνωστικές μέθοδοι, οι βιοδείκτες και τα τεχνολογικά άλματα που εστιάζουν στην άνοια βρέθηκαν στον πυρήνα των ανακοινώσεων του 4ου Festival Alzheimer, προσφέροντας στους πάσχοντες μια πιο ελπιδοφόρα συνθήκη διαβίωσης, ανακουφίζοντας φροντιστές και οικείους.

Στο βήμα του 4ου Festival Alzheimer βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας έμφαση στα 27 Κέντρα Ημέρας Ολοκληρωμένης Φροντίδας που θα εγκαινιαστούν στις αρχές του 2027 ανά την Ελλάδα, ενισχύοντας το δίκτυο δομών υποστήριξης για την άνοια - το οποίο έχει αναπτυχθεί με νέα Κέντρα Ημέρας Ημερήσιας Φροντίδας και Ιατρεία Μνήμης κατά την τελευταία πενταετία. Νωρίτερα, παρουσία του Υπουργού Υγείας, η Δρ. Σακκά είχε επισημάνει τα κρίσιμα κενά στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια με επείγουσες προτεραιότητες το τεράστιο έλλειμμα στις στεγαστικές δομές μακροχρόνιας φροντίδας και την απουσία ορθολογικής οργάνωσης του συστήματος επιδομάτων για πάσχοντες και φροντιστές.

Στο πλούσιο πρόγραμμα του Festival Alzheimer κομβική θέση είχαν οι επιστημονικές ομιλίες και εισηγήσεις. Στο πεδίο των πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων, με επίκεντρο την έλευση των νέων θεραπειών στην άνοια, τοποθετήθηκαν η Δρ. Παρασκευή Σακκά και ο καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Σκαρμέας, σηματοδοτώντας την κεντρική εκδήλωση του διημέρου που συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης.

Με στόχο την αναλυτική ενημέρωση πασχόντων και φροντιστών μίλησαν ακόμα η νευρολόγος της Εταιρείας, Φαίδρα Καλλίγερου αναφερόμενη στις πρακτικές πρόληψης, ο Δρ. Γεροντολογίας Κωστής Προύσκας για το νέο δυναμικό κεφάλαιο «αποκατάστασης» στη νόσο, καθώς και η ψυχολόγος Μαρία Κόπιτσα σχετικά με το πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης «Νους υγιής». Μετά από κάθε ομιλία ακολούθησε εκτενής συζήτηση με το κοινό.

Στη διάρκεια της διοργάνωσης, η ομάδα επαγγελματιών υγείας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών πραγματοποίησε 430 ψηφιακά τεστ μνήμης, ενώ οργανώθηκαν αγώνες νοητικών παιχνιδιών καθώς και εργαστήρια για ειδικούς και κοινό. Το 4ο Festival Alzheimer τίμησαν με την παρουσία τους περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα χρονιά τη σημασία του Festival Alzheimer ως θεσμού.

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και η πρόεδρος του Δρ. Παρασκευή Σακκά ευχαριστεί θερμά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πολύτιμη φιλοξενία και πολύχρονη συνεργασία, τα άτομα με άνοια, τους φροντιστές και τους χιλιάδες επισκέπτες που συμμετείχαν στο Festival Alzheimer 2026.