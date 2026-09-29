ΤΜΕΔΕ: «Άλμα» 25,4% στα ίδια κεφάλαια και 27,2% στο EBITDA το 2025

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), προχώρησε στη γνωστοποίηση της 9ης Ετήσιας Έκθεσης Οικονομικών Καταστάσεων, για την περίοδο λειτουργίας του Φορέα, από 1.1.2025 έως 31.12.2025. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Το ΤΜΕΔΕ, τηρώντας τις καταστατικές διατάξεις και εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, επιβεβαιώνει κατά την 9η οικονομική χρήση λειτουργίας του, τη σταθερή και δυναμική αναπτυξιακή του πορεία. Η αύξηση του κύκλου εργασιών, η ενίσχυση των εσόδων από εγγυητικές επιστολές, η περαιτέρω ισχυροποίηση του EBITDA και η σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων αποτυπώνουν τη συνεχή ενδυνάμωση της οικονομικής βάσης του Ομίλου.

Η θετική πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών του 2025 και η χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα, η εξέλιξη των εσόδων από εγγυητικές επιστολές και η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας αποτελούν σημαντικούς δείκτες της δυναμικής του Ομίλου. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού του σχεδιασμού και τη διαρκώς ενισχυόμενη εμπιστοσύνη των Ελλήνων Μελετητών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Η εξέλιξη της δραστηριότητας του ΤΜΕΔΕ αναδεικνύει το διευρυμένο πλέον ρόλο του, από έναν ισχυρό θεσμικό φορέα εγγυοδοσίας, σε έναν ολοκληρωμένο οργανισμό στήριξης της επιχειρηματικότητας, της χρηματοδότησης και της βιώσιμης ανάπτυξης του τεχνικού κόσμου.

Αναλυτικά, κατά την οικονομική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €14,78εκ. το 2025, έναντι €13,08εκ. το 2024 και €11,98εκ. το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 12,98% σε ετήσια βάση και συνολική ενίσχυση κατά περίπου 23,3% στην τριετία 2023–2025.

Τα έσοδα από εγγυητικές επιστολές ανήλθαν σε €13,86εκ., αυξημένα κατά 15,59% έναντι του 2024. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της αύξησης κατά 11,21% το 2024 και 14,91% το 2023, καταδεικνύοντας τη διαχρονική ενίσχυση της βασικής δραστηριότητας του Ταμείου.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €8,58εκ. το 2025, από €6,75εκ. το 2024 και €5,68εκ. το 2023. Η αύξηση έναντι του 2024 ανέρχεται σε 27,20%, ενώ σε επίπεδο τριετίας το EBITDA έχει ενισχυθεί κατά περίπου 51,18%.

Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε περαιτέρω σε 58,07%, από 51,58% το 2024 και 47,36% το 2023. Η αύξηση κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στην τριετία αποτυπώνει ότι η ενίσχυση της κερδοφορίας δεν προέρχεται μόνο από την αύξηση των εσόδων, αλλά συνοδεύεται και από βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων του Φορέα ανήλθαν σε €17,81εκ., έναντι €14,66εκ. το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 21,50%, ενώ τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €15,83εκ., έναντι €12,77εκ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 23,98%.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €191,51εκ., έναντι €152,73εκ. το 2024, ενισχυμένα κατά 25,39%, μετά τη σημαντικότατη ενίσχυση των κερδών, μετά από φόρους, αλλά και των εισοδημάτων, που καταγράφονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, ενδυναμώνοντας περαιτέρω και σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση του ΤΜΕΔΕ με €38εκ.

Η συνολική εικόνα της περιόδου 2023–2025 χαρακτηρίζεται από αύξηση της δραστηριότητας, ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA και ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση του EBITDA κατά περίπου 51% μέσα στην τριετία, η οποία υπερβαίνει την αντίστοιχη αύξηση του τζίρου, κατά περίπου 23%, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιθωρίου EBITDA, από 47,36% σε 58,07%.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη δυνατότητα του ΤΜΕΔΕ να μετατρέπει την αύξηση της δραστηριότητάς του σε ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία, λαμβανομένης υπόψη και της σημαντικής ενίσχυσης των κεφαλαίων του, που επιτεύχθηκε στη παρούσα χρήση και αναμένεται να συνεχισθεί στην χρήση του 2026.

Δυναμική ενίσχυση του Πιστοδοτικού ρόλου του Ταμείου

Στρατηγική προτεραιότητα του ΤΜΕΔΕ παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση του πιστοδοτικού του ρόλου και η διεύρυνση των σύγχρονων χρηματοδοτικών λύσεων, που παρέχει στον τεχνικό κόσμο. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι στρατηγικές συνεργασίες του, τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και η ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδοτικής υποστήριξης, για τις μικρές και μεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους νέους επιστήμονες και τα καινοτόμα επιχειρηματικά σχήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΜΕΔΕ συνέχισε να ενδυναμώνει το θεσμικό του ρόλο και τη ρευστότητα των μελών του. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προχώρησε στην επέκταση, αλλά και στην αναβάθμιση για ένα ακόμη έτος, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, του προγράμματος δανειοδότησης, μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ». Κάθε δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, καθώς το ποσό αυξάνεται στα €400.000 από €200.000, που ήταν αρχικά. Το Ταμείο παρέχει εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης. Έως την 31.08.2026 έχουν χορηγηθεί περίπου €64εκ. σε 445 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρίες.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions Α.Ε. συνέχισε και το 2025 τη δυναμική της πορεία, χορηγώντας δάνεια έως €25.000, μέσω της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας του. Μέχρι την 30.6.2026, η εταιρεία είχε εκταμιεύσει συνολικά περίπου €23εκ. σε περισσότερους από 1.040 επαγγελματίες, startups και μικρές επιχειρήσεις. Σημαντικό ορόσημο του έτους αποτέλεσε η αξιοποίηση του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η ΕΑΤ, με νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, με τους πιο ανταγωνιστικούς όρους της αγοράς.

Με το ΤΜΕΔΕ Portfolio, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Απριλίου 2026, η ψηφιακή μετάβαση του Οργανισμού αποκτά πρακτικό και καθημερινό αποτύπωμα για τα μέλη – πιστούχους και σηματοδοτεί ένα ποιοτικό άλμα στις ψηφιακές υπηρεσίες του.

Μέσω του καινοτόμου ψηφιακού portal, το ΤΜΕΔΕ Portfolio παρέχει 24/7 πρόσβαση σε υπηρεσίες, συγκεντρώνει, σε ένα ενιαίο περιβάλλον, τη διαχείριση των συναλλαγών και των εγγυητικών επιστολών, επιτρέποντας την άμεση παρακολούθηση της πορείας κάθε αιτήματος και την απρόσκοπτη ροή των εργασιών, από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους. Με έμφαση στην ταχύτητα, την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την πλήρη ιχνηλασιμότητα, το ΤΜΕΔΕ Portfolio υποστηρίζει την ενοποιημένη διαχείριση και απεικόνιση του κύκλου ζωής των εγγυητικών επιστολών, προσφέρει προσωποποιημένη ενημέρωση, ενισχύει την αυτονομία και την εξυπηρέτηση των μελών, δημιουργεί ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και ενισχύει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, εναρμονίζοντας τις υπηρεσίες, με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο της στήριξης των μελών του και επενδύοντας στην ασφάλεια και την υποστήριξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, το ΤΜΕΔΕ έχει σχεδιάσει και προσφέρει εξειδικευμένες ανταποδοτικές ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του επαγγέλματος, αλλά και στις ατομικές ανάγκες των μελών του. Τα συγκεκριμένα ομαδικά προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης και ασφάλισης Ζωής-Υγείας, έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες Allianz και Generali.

Το 2025, το ΤΜΕΔΕ συνέχισε να διαδραματίζει ενεργό και στρατηγικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου χρηματοπιστωτικού τοπίου της χώρας, ως μέτοχος της CrediaBank. Η συμμετοχή του συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του, για τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των μηχανικών, των εργοληπτικών και μελετητικών επιχειρήσεων και ευρύτερα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τεχνικού κόσμου.

Ενεργητική Ενσωμάτωση των Κριτηρίων ESG στην Επιχειρηματική Στρατηγική του ΤΜΕΔΕ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του ΤΜΕΔΕ. Μετά την εκπόνηση της στρατηγικής βιωσιμότητας και την ανάπτυξη των σχετικών δομών και διαδικασιών, το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει να ενσωματώνει, με μεγαλύτερη ένταση, τα κριτήρια ESG στη λειτουργία και στον στρατηγικό του σχεδιασμό. Η προσέγγιση αυτή αφορά τόσο τον ίδιο τον Όμιλο και τις θυγατρικές του, όσο και τα μέλη του και ευρύτερα, τα έργα και τις δραστηριότητες που συνδέονται με τα προϊόντα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του.

Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και η δημιουργία ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο η χρηματοοικονομική ανάπτυξη συνδέεται με μετρήσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η Διοίκηση έχει υιοθετήσει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάθεσης αρμοδιοτήτων ESG, με τη λειτουργία Επιτροπής ESG, επικεφαλής συντονιστή και εξουσιοδοτημένους Συνδέσμους ESG στις θυγατρικές του Ομίλου, με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό, τη συνεχή ροή πληροφόρησης και την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής βιωσιμότητας.

Παράλληλα, η διατήρηση και ανανέωση των διεθνών πιστοποιήσεων:

ISO 37001:2016, για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

ISO 37301:2021, για το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ενισχύει το πλαίσιο χρηστής διοίκησης, διαφάνειας, κανονιστικής συμμόρφωσης και συνεχούς βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών.

Σημαντικό βήμα στην περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας αποτέλεσε η δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΜΕΔΕ, για τη χρήση 2024, σύμφωνα με την επιλογή «with reference» των προτύπων GRI. Για τη χρήση του 2025 και εντός των οικονομικών καταστάσεων, παρέχεται η ελεγμένη από τους ορκωτούς ελεγκτές δεύτερη έκθεση πεπραγμένων ESG, σύμφωνα με τα πρότυπα GRI. Στην τρέχουσα χρήση το Ταμείο έχει προχωρήσει σε έναρξη εφαρμογής σύγχρονης μηχανογραφικής πλατφόρμας συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης όλων των αναγκαίων στοιχείων ESG.

Κορυφαία πρωτοβουλία αποτέλεσε το 2ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ «Redefining the Future Horizons – Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2025 και ανέδειξε ως κρίσιμες προτεραιότητες την ανθεκτικότητα των υποδομών, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την πράσινη ανάπτυξη και χρηματοδότηση, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής του παραγωγικού μοντέλου στις νέες κλιματικές, τεχνολογικές και χρηματοδοτικές συνθήκες.

Για το ΤΜΕΔΕ, τα συμπεράσματα του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή να συνδέσει ακόμη πιο στενά το θεσμικό του ρόλο, με τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΜΕΔΕ επιδιώκει να λειτουργεί ως καταλύτης, μεταξύ του Δημοσίου, της χρηματοπιστωτικής αγοράς και του τεχνικού κόσμου, αξιοποιώντας την εγγυοδοτική και πιστοδοτική του δραστηριότητα, προς όφελος των μελών του και της πραγματικής οικονομίας.

Η Διοίκηση του ΤΜΕΔΕ παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή ενσωμάτωση των αρχών ESG, στη μέτρηση και δημοσιοποίηση των σχετικών επιδόσεων, στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και στην ανάπτυξη χρηματοδοτικών λύσεων, που μπορούν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις του τεχνικού κόσμου στη μετάβασή τους σε ένα νέο, περισσότερο βιώσιμο και ανθεκτικό παραγωγικό περιβάλλον.

Η επόμενη ημέρα του ΤΜΕΔΕ

Τα αποτελέσματα του 2025 αποτελούν για τη Διοικούσα Επιτροπή ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο. Η διατήρηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ευρωστίας του ΤΜΕΔΕ, η περαιτέρω ενίσχυση της εγγυοδοτικής και πιστοδοτικής του δραστηριότητας, η διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών, η ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών λύσεων και η ενεργός συμβολή στη βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη του τεχνικού κόσμου επιτρέπει στο ΤΜΕΔΕ να κοιτάζει μπροστά και να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα της ανάπτυξής του, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των μελών του.

Με σταθερή οικονομική βάση, σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, ισχυρές συνεργασίες και σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον τεχνικό κόσμο και την ελληνική οικονομία.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ παραμένει προσηλωμένη στη θεσμική αποστολή του Ταμείου και στη διαρκή ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης, με τους Έλληνες Μελετητές και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων.