ΧΑ: Πάνω από τις 2.700 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες – Υψηλό 11 ετών για την Εθνική

Με ισχυρή άνοδο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, διευρύνοντας το θετικό σερί για δεύτερη διαδοχική ημέρα. Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να επιστρέψει πάνω από το επίπεδο των 2.700 μονάδων, για πρώτη φορά έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,57%, κλείνοντας στις 2.707,83 μονάδες, σχεδόν στο υψηλό ημέρας των 2.707,85 μονάδων. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε έως τις 2.664,56 μονάδες. Η επίδοση του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται πλέον στο +1,14%, με μόλις δύο συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του μήνα, ενώ από τις αρχές του έτους τα κέρδη ανέρχονται σε 27,69%.

Εφόσον ο Γενικός Δείκτης διατηρηθεί πάνω από τις 2.677 μονάδες στις επόμενες δύο συνεδριάσεις, ο Σεπτέμβριος θα αποτελέσει τον έκτο συνεχόμενο μήνα ανόδου για την ελληνική αγορά.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη σημερινή συνεδρίαση είχαν για ακόμη μία φορά οι τράπεζες. Συγκεκριμένα, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 2,11%, στα 4,80 ευρώ, η Alpha Bank σημείωσε άνοδο 3,96%, στα 4,70 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε άλμα 2,97%, στα 10,59 ευρώ ανά μετοχή. Σε υψηλά 11 ετών κινήθηκε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία έκλεισε στα 17,80 ευρώ, με άνοδο 2,09%.

Στον αντίποδα, πιέσεις εκδηλώθηκαν στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Η Allwyn βρέθηκε υπό σημαντική πίεση μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Βραζιλίας για απαγόρευση του διαδικτυακού στοιχήματος, ενώ σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και η Bally’s Intralot.

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