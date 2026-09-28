ΧΑ: Πάνω από τις 2.700 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες – Υψηλό 11 ετών για την Εθνική

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,57%, κλείνοντας στις 2.707,83 μονάδες, σχεδόν στο υψηλό ημέρας των 2.707,85 μονάδων. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε έως τις 2.664,56 μονάδες. Η επίδοση του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται πλέον στο +1,14%, με μόλις δύο συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του μήνα, ενώ από τις αρχές του έτους τα κέρδη ανέρχονται σε 27,69%.
Εφόσον ο Γενικός Δείκτης διατηρηθεί πάνω από τις 2.677 μονάδες στις επόμενες δύο συνεδριάσεις, ο Σεπτέμβριος θα αποτελέσει τον έκτο συνεχόμενο μήνα ανόδου για την ελληνική αγορά.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στη σημερινή συνεδρίαση είχαν για ακόμη μία φορά οι τράπεζες. Συγκεκριμένα, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 2,11%, στα 4,80 ευρώ, η Alpha Bank σημείωσε άνοδο 3,96%, στα 4,70 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε άλμα 2,97%, στα 10,59 ευρώ ανά μετοχή. Σε υψηλά 11 ετών κινήθηκε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία έκλεισε στα 17,80 ευρώ, με άνοδο 2,09%.
Στον αντίποδα, πιέσεις εκδηλώθηκαν στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Η Allwyn βρέθηκε υπό σημαντική πίεση μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Βραζιλίας για απαγόρευση του διαδικτυακού στοιχήματος, ενώ σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και η Bally’s Intralot.
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