Το 48,4% των νέων στην Ελλάδα ζει σε κατοικίες με συνωστισμό

Το 2025, το 26,9% των νέων ηλικίας 15-29 ετών στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά με συνθήκες συνωστισμού. Το ποσοστό συνωστισμού στους νέους ήταν 10,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ό,τι στον συνολικό πληθυσμό (16,8%).

Το ποσοστό συνωστισμού μεταξύ των νέων μειωνόταν όσο αυξανόταν η ηλικία. Ήταν 30,1% για όσους ήταν ηλικίας 15-19 ετών, 28,7% για τις ηλικίες 20-24 και 21,8% για τις ηλικίες 25-29.

Μεταξύ των νέων ηλικίας 15-29 ετών, τα υψηλότερα ποσοστά συνωστισμού καταγράφηκαν στη Ρουμανία (60,4%), τη Λετονία (54,9%), τη Βουλγαρία (52,8%) και την Ελλάδα (48,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (3,5%), την Ιρλανδία (7,4%) και τη Μάλτα (7,7%).

Σε 3 χώρες της ΕΕ, η διαφορά μεταξύ του ποσοστού συνωστισμού στους νέους και στον συνολικό πληθυσμό ήταν τουλάχιστον 20 ποσοστιαίες μονάδες: