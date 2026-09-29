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Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Τζίρος €750 εκατ. και εξαγωγές +19,3% το 2025
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15:11 - 29 Σεπ 2026

Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Τζίρος €750 εκατ. και εξαγωγές +19,3% το 2025

Reporter.gr Newsroom

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Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σε πωλήσεις, εξαγωγές και παραγωγική δυναμικότητα έκλεισε το 2025 για την Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές.  

Όπως προκύπτει από την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 749,7 εκατ. ευρώ, από 652 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 14,98%. Την ίδια στιγμή, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 157,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 12,69%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 21,03%.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 94,6 εκατ. ευρώ, έναντι 92,95 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 1,83%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 32,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 29,7 εκατ. ευρώ.

Εξαγωγές: Παρουσία σε περισσότερες από 50 αγορές

Ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία του Ομίλου ήταν η περαιτέρω διεύρυνση της διεθνούς δραστηριότητάς του. Οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 19,3%, με τα προϊόντα της εταιρείας να έχουν πλέον παρουσία σε περισσότερες από 50 αγορές σε όλο τον κόσμο.

Η δραστηριότητα εκτός Ελλάδας αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων του Ομίλου, καθώς το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από αγορές του εξωτερικού, ενώ το υπόλοιπο 35% αφορά την ελληνική αγορά.

Παράλληλα, το 2025 ήταν έτος περαιτέρω διεύρυνσης του Ομίλου. Στο χαρτοφυλάκιό του προστέθηκαν η ΔΩΔΩΝΗ και η Κάμπος Χίου, ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν νέες θυγατρικές εταιρείες στην Πολωνία και την Ισπανία, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της εταιρείας.

Επενδύσεις 46 εκατ. ευρώ στις παραγωγικές υποδομές

Η παραγωγική βάση της Ελληνικά Γαλακτοκομεία αποτελείται πλέον από 9 παραγωγικές μονάδες σε 4 χώρες, ενώ ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού.

Μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 46 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Παράλληλα, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή σύνδεση με την ελληνική πρωτογενή παραγωγή. Συγκεκριμένα, συνεργάζεται με 6.321 κτηνοτρόφους, διατηρώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με την ελληνική κτηνοτροφία και την εγχώρια παραγωγή γάλακτος.

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και νέα προϊόντα

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε και από αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο τέλος του 2025 ο Όμιλος απασχολούσε 2.575 εργαζομένους, αριθμός που ήταν αυξημένος κατά 24% σε σύγκριση με το 2024.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στις κατηγορίες των γαλακτοκομικών, των τυροκομικών και των επιδορπίων. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων επικεντρώθηκε στην καινοτομία, στην ποιότητα, αλλά και στην ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών.

Βιωσιμότητα με έμφαση στις ΑΠΕ και την ενεργειακή μετάβαση

Η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια του 2025, η κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αυξήθηκε κατά 32%, με τις ΑΠΕ να αντιστοιχούν πλέον στο 15,5% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Παράλληλα, η αξιοποίηση βιοαερίου ενισχύθηκε κατά 19%, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 15.000 ποιοτικοί έλεγχοι, χωρίς να προκύψει ανάγκη για καμία ανάκληση προϊόντος.

Επιπλέον, το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία η ετήσια έκθεση ESG καταρτίστηκε σε επίπεδο Ομίλου, αποτυπώνοντας τη διευρυμένη έμφαση που δίνει η εταιρεία στις πρακτικές βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας.

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