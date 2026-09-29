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Γαλλία: Νέο ρεκόρ για το χρέος – Στα 3,595 τρισ. ευρώ και στο 119% του ΑΕΠ
Ειδήσεις
13:07 - 29 Σεπ 2026

Γαλλία: Νέο ρεκόρ για το χρέος – Στα 3,595 τρισ. ευρώ και στο 119% του ΑΕΠ

Reporter.gr Newsroom

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Σε νέο ιστορικό υψηλό διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Γαλλίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς ανήλθε στα 3.595,5 δισ. ευρώ, από 3.536,1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η γαλλική στατιστική υπηρεσία Insee.

Σε σχέση με το ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 119%, έναντι 117,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση κατά 59,6 δισ. ευρώ

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, το χρέος αυξήθηκε κατά 59,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Η άνοδος έρχεται μετά την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των 75,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Τότε, το γαλλικό δημόσιο χρέος είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά το όριο των 3,5 τρισ. ευρώ, φτάνοντας στο 117,5% του ΑΕΠ.

Τα στοιχεία καταγράφουν έτσι τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας, σε μια περίοδο κατά την οποία το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Οι προβλέψεις για το 2026 και το 2027

Το γαλλικό υπουργείο Οικονομίας είχε εκτιμήσει πριν από λίγες ημέρες ότι το δημόσιο χρέος θα διαμορφωθεί στο 119,3% του ΑΕΠ το 2026, ενώ προβλέπεται περαιτέρω άνοδος στο 121,7% το 2027.

Πρόκειται για επίπεδα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Insee, παραπέμπουν σε υψηλά που έχουν να καταγραφούν από το 1978.

«Η αύξηση αυτή αποτελεί συνέπεια ενός ελλείμματος που παραμένει υψηλό», είχε αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Οικονομίας, εξηγώντας την πορεία του χρέους.

Στο 5,4% το έλλειμμα το 2026

Η γαλλική κυβέρνηση προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ το 2026, έναντι 5,1% το 2025, ενώ για το 2027 ο στόχος διαμορφώνεται στο 5%.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σε συνέντευξή του στη Le Figaro στα μέσα Σεπτεμβρίου, η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής για το 2027 ανέρχεται σε περίπου 54 δισ. ευρώ.

Παρά τις προσπάθειες περιορισμού του ελλείμματος, ο στόχος της γαλλικής κυβέρνησης παραμένει υψηλότερος από το ευρωπαϊκό όριο του 3% του ΑΕΠ. Το Παρίσι εξακολουθεί να θέτει ως στόχο την επίτευξη του ορίου αυτού έως το 2029.

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