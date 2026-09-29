ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €54 η νέα τιμή-στόχος της UBS και περιθώριο ανόδου 23%

Τη σύσταση Buy για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί η UBS, αναπροσαρμόζοντας ελαφρώς την τιμή-στόχο στα 54 ευρώ, από 55 ευρώ προηγουμένως. Με δεδομένη την τρέχουσα τιμή της μετοχής στα 43,78 ευρώ, η νέα τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 23,34%.

Η UBS περιγράφει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως «μια μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον αναδυόμενο πρωταθλητή των υποδομών της Ελλάδας», θεωρώντας ότι η τρέχουσα αποτίμηση προσφέρει ελκυστικό σημείο εισόδου.

Παρά την οριακή μείωση της τιμής-στόχου, ο οίκος εξακολουθεί να κατατάσσει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μεταξύ των βασικών επιλογών του στον ευρωπαϊκό και αναδυόμενο κλάδο των υποδομών. Η θέση αυτή στηρίζεται στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του ομίλου, στις αναπτυξιακές του προοπτικές αλλά και στην κατασκευαστική δραστηριότητα.

Θετικά μηνύματα από τα αποτελέσματα εξαμήνου

Η UBS χαρακτηρίζει ενθαρρυντική την εικόνα των αποτελεσμάτων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο, επισημαίνοντας ότι τα μεγέθη διαμορφώθηκαν ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Καθοριστική συμβολή είχαν τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ παράλληλα οι επιδόσεις των βασικών αυτοκινητοδρόμων παρέμειναν ανθεκτικές, παρά την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις νέες αναθέσεις συμβάσεων ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύουν, σύμφωνα με την UBS, τη θετική επενδυτική της θέση για τον όμιλο.

Από την τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση, οι αναλυτές της UBS ανέδειξαν δύο βασικά συμπεράσματα:

Η υψηλή κερδοφορία στον κατασκευαστικό τομέα φαίνεται να έχει διάρκεια.

φαίνεται να έχει διάρκεια. Η κίνηση στο χαρτοφυλάκιο των αυτοκινητοδρόμων παραμένει ανθεκτική, παρά την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ανθεκτικές οι παραχωρήσεις παρά το ακριβότερο πετρέλαιο

Κατά την UBS, τα στοιχεία για την κυκλοφορία καταδεικνύουν ότι η ζήτηση στους αυτοκινητοδρόμους εξακολουθεί να κινείται σε ισχυρά επίπεδα, παρά την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία στην Αττική Οδό αυξήθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, έναντι αύξησης 2,4% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει επιτάχυνση της κίνησης κατά τους θερινούς μήνες.

Παράλληλα, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέφερε ότι θετική ήταν η πορεία της κυκλοφορίας και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Η UBS εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα καταδεικνύουν πως η ζήτηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από το αυξημένο κόστος καυσίμων, παρότι τον Σεπτέμβριο η τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε περίπου 26% σε ετήσια βάση, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης ενισχύθηκε περίπου 44%.

Ανοδική αναθεώρηση για EBITDA και κέρδη

Μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η UBS αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για τα EBITDA της περιόδου 2026-2028, με τις αναθεωρήσεις να κυμαίνονται από 0% έως 10%.

Ανοδικά αναθεωρούνται επίσης οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), με τις αυξήσεις να κυμαίνονται από 1% έως 20%.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές αντανακλούν κατά κύριο λόγο τη βελτίωση των προοπτικών στον κατασκευαστικό τομέα. Εκεί, οι χαμηλότερες εκτιμήσεις για τα έσοδα αντισταθμίζονται από τις υψηλότερες προβλέψεις για τα περιθώρια κέρδους.

Παράλληλα, η UBS ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της τη μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος για την αποενοποίηση του τομέα συμβατικής ενέργειας. Η διαδικασία αναμένεται πλέον να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026, με την αποενοποίηση να πραγματοποιείται από το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Στις νέες προβλέψεις της UBS περιλαμβάνονται ακόμη υψηλότερες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο εκτιμάται πλέον στο 4%, έναντι 3,5% προηγουμένως. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις αναπροσαρμογές των διοδίων κατά το επόμενο έτος.

Στις κορυφαίες επιλογές υποδομών της UBS η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η UBS εξακολουθεί να τοποθετεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μεταξύ των βασικών επιλογών της στον ευρωπαϊκό και αναδυόμενο κλάδο των υποδομών, καθώς ο όμιλος διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερης διάρκειας χαρτοφυλάκια συμβάσεων παραχώρησης στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον οίκο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει επίσης προοπτική διπλασιασμού των κερδών ανά μετοχή έως το 2030 σε σχέση με το 2025, ισχυρή πλατφόρμα στον τομέα των υποδομών και των κατασκευών, καθώς και σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά τους επόμενους καταλύτες για τη μετοχή, η UBS αναμένει τα στοιχεία κυκλοφορίας εννεαμήνου στα μέσα Οκτωβρίου, τα αποτελέσματα εννεαμήνου τον Νοέμβριο, καθώς και πιθανές νέες αναθέσεις έργων που θα προκύψουν από τους διαγωνισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη.