Πάιατ για δημοσίευμα WSJ: Μην ξεχνάμε τα οφέλη από τη στενή ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας

Το δημοσίευμα της WSJ σχετικά με τον ρόλο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τη σχέση της με συγκεκριμένη ελληνική εταιρείας προμήθειας αμερικανικού LNG σχολίασε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, καθώς επίσης και στη στρατηγική και οικονομική διάσταση του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο Πάιατ αναφέρθηκε στην πάγια θέση του σχετικά με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, με αφορμή την ανάρτηση στο Χ του εκτελεστικού διευθυντή του Hellenic American Leadership Council (HALC), Έντι Ζεμενίδη, ο οποίος έγραφε:

«Ο τρόπος δράσης που περιγράφεται σε αυτή την ιστορία υπονομεύει αυτό που έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ — τη σχέση με την Ελλάδα και την εξέλιξη της Ελλάδας από το προβληματικό παιδί της Ευρώπης σε έναν σημαντικό γεωπολιτικό παράγοντα σε πολλαπλές περιοχές.»

{https://x.com/geoffpyatt/status/2104309954714755178}

Ο Πάιατ, με τη σειρά του, σχολιάζοντας την ανάρτηση, έγραψε:

«Όπως επισήμανε ο Ζεμενίδης, και όπως υποστήριζα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου στην Αθήνα ως υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για ενεργειακούς πόρους, στηρίζοντας τις αμερικανικές εταιρείες σε κάθε βήμα, υπάρχει μια ισχυρή στρατηγική και οικονομική λογική πίσω από τον Κάθετο Διάδρομο.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα καθώς η Ευρώπη εφαρμόζει την πλήρη κατάργηση της χρήσης ρωσικού φυσικού αερίου, έναν στόχο που επιδίωκε επί μακρόν η αμερικανική εξωτερική πολιτική και ο οποίος έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κλιμάκωση των υβριδικών επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον της Ευρώπης.

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal στέκεται από μόνο του και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και άλλες σχετικές αναφορές. Ωστόσο, δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας τα οφέλη που έχουν προκύψει για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ από τη στενότερη ενεργειακή μας συνεργασία — από το LNG και τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έως την αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών και τις περιφερειακές διασυνδέσεις.»

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Σημειώνεται πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην τοποθέτησή του στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών – και με φόντο τις πιέσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΕΛΑΣ προς την κυβέρνηση για απαντήσεις – επιχείρησε να δώσει έμφαση στις ενεργειακές συμφωνίες που έχει επιτύχει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, με εταιρείες – κολοσσούς, όπως η Exon Mobil και η Chevron. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ είναι σήμερα «πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ», κάνοντας λόγο για στρατηγική σχέση που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.