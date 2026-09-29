Food waste: Στην Ελλάδα πετάμε πάνω από 200 κιλά ανά άτομο

Το 2024, περίπου 129 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο δημιουργήθηκαν στην ΕΕ. Συνολικά, η ΕΕ παρήγαγε 57,9 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των βρώσιμων όσο και των μη βρώσιμων μερών των τροφίμων. Αυτό αντιστοιχεί σε μια μικρή αύξηση κατά 0,7% σε σύγκριση με το 2023 (57,5 εκατομμύρια τόνοι).

Τα νοικοκυριά ευθύνονταν για περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των απορριμμάτων τροφίμων (53%), που αντιστοιχεί σε 69 κιλά ανά άτομο. Ένα επιπλέον 12% προερχόταν από τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες εστίασης (15 κιλά ανά κάτοικο).

Το υπόλοιπο 35% δημιουργήθηκε σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων:

19% προήλθε από την παραγωγή τροφίμων και ποτών (25 κιλά ανά κάτοικο)

8% από την πρωτογενή παραγωγή (10 κιλά ανά κάτοικο) και

8% από το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων (10 κιλά ανά κάτοικο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς τα απόβλητα τροφίμων ανά κάτοικο, πίσω μόνο από την Κύπρο και τη Δανία.

Η συνολική ποσότητα αντιστοιχεί σε περίπου 207 κιλά ανά κάτοικο, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ βρίσκεται, όπως προαναφέραμε, στα 129 κιλά.

Πρώτη στη σχετική κατάταξη βρίσκεται η Κύπρος, με σχεδόν 294 κιλά ανά κάτοικο, και ακολουθεί η Δανία, με περίπου 260 κιλά. Μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Ρουμανία, με περίπου 187 κιλά, και η Πορτογαλία, κοντά στα 160 κιλά ανά κάτοικο.

Σε απόλυτους αριθμούς, τα απόβλητα τροφίμων στην Ελλάδα έφθασαν το 2024 τους 2.159.056 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από τα νοικοκυριά, τα οποία πέταξαν 907.454 τόνους τροφίμων, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 42% του συνόλου.