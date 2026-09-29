ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Food waste: Στην Ελλάδα πετάμε πάνω από 200 κιλά ανά άτομο
Οικονομία
14:00 - 29 Σεπ 2026

Food waste: Στην Ελλάδα πετάμε πάνω από 200 κιλά ανά άτομο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το 2024, περίπου 129 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο δημιουργήθηκαν στην ΕΕ. Συνολικά, η ΕΕ παρήγαγε 57,9 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των βρώσιμων όσο και των μη βρώσιμων μερών των τροφίμων. Αυτό αντιστοιχεί σε μια μικρή αύξηση κατά 0,7% σε σύγκριση με το 2023 (57,5 εκατομμύρια τόνοι).

Τα νοικοκυριά ευθύνονταν για περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των απορριμμάτων τροφίμων (53%), που αντιστοιχεί σε 69 κιλά ανά άτομο. Ένα επιπλέον 12% προερχόταν από τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες εστίασης (15 κιλά ανά κάτοικο).

Το υπόλοιπο 35% δημιουργήθηκε σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων:

  • 19% προήλθε από την παραγωγή τροφίμων και ποτών (25 κιλά ανά κάτοικο)
  • 8% από την πρωτογενή παραγωγή (10 κιλά ανά κάτοικο) και
  • 8% από το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων (10 κιλά ανά κάτοικο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς τα απόβλητα τροφίμων ανά κάτοικο, πίσω μόνο από την Κύπρο και τη Δανία.

Η συνολική ποσότητα αντιστοιχεί σε περίπου 207 κιλά ανά κάτοικο, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ βρίσκεται, όπως προαναφέραμε, στα 129 κιλά.

Πρώτη στη σχετική κατάταξη βρίσκεται η Κύπρος, με σχεδόν 294 κιλά ανά κάτοικο, και ακολουθεί η Δανία, με περίπου 260 κιλά. Μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Ρουμανία, με περίπου 187 κιλά, και η Πορτογαλία, κοντά στα 160 κιλά ανά κάτοικο.

Σε απόλυτους αριθμούς, τα απόβλητα τροφίμων στην Ελλάδα έφθασαν το 2024 τους 2.159.056 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από τα νοικοκυριά, τα οποία πέταξαν 907.454 τόνους τροφίμων, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 42% του συνόλου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης για ενεργειακή κρίση: Δεν θα μείνει κανείς αβοήθητος - Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις
Πολιτική

Μαρινάκης για ενεργειακή κρίση: Δεν θα μείνει κανείς αβοήθητος - Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

ifo: Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δασμών κατά της Κίνας
Ειδήσεις

ifo: Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δασμών κατά της Κίνας

Παραγωγικό μοντέλο μετά την κρίση – Τι άλλαξε, τι έμεινε
Οικονομία

Παραγωγικό μοντέλο μετά την κρίση – Τι άλλαξε, τι έμεινε

ΕΕ: Σταθερό το εμπόριο αγροτικών προϊόντων – Στα €30,1 δισ. το πλεόνασμα στο 7μηνο
Ειδήσεις

ΕΕ: Σταθερό το εμπόριο αγροτικών προϊόντων – Στα €30,1 δισ. το πλεόνασμα στο 7μηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/09/2026 - 15:26

Γαλλία: Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις – 164 συλλήψεις και τραυματισμός μαθητή από δακρυγόνα

Ειδήσεις
29/09/2026 - 15:13

Κρεμλίνο: Προσωρινή κρατική διαχείριση για Nestlé, Metro και Auchan – Δεν αλλάζει η ιδιοκτησία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
29/09/2026 - 15:11

Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Τζίρος €750 εκατ. και εξαγωγές +19,3% το 2025

Ανεμοδείκτης
29/09/2026 - 15:04

Αλήθεια, ποιους και - κυρίως - πόσους αφορά η συζήτηση για την Παιδεία;

Οικονομία
29/09/2026 - 15:01

Σταμπουλίδης (Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο): Έργα €10 δισ. στο χαρτοφυλάκιο – Στην τελική ευθεία οι Φυλακές Κορυδαλλού

Ειδήσεις
29/09/2026 - 14:55

Ρωσία: Αυστηροποιούνται οι περιορισμοί για την εξαγωγή μετρητών

Ανακοινώσεις
29/09/2026 - 14:42

Dotsoft: Προχωρά σε ΑΜΚ, προετοιμάζει μετάταξη στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 14:31

Αλλάζει ρότα η Starbucks – «Ψαλιδίζει» πράσινους στόχους και θέσεις εργασίας

Πολιτική
29/09/2026 - 14:31

Τριαντόπουλος: Δεν θα είμαι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Προτεραιότητά μου το Ειδικό Δικαστήριο

Πολιτική
29/09/2026 - 14:17

ΠΑΣΟΚ για Τριαντόπουλο: Καμία συγκάλυψη, προνομιακή μεταχείριση, ή θεσμική έκπτωση

Νομίσματα
29/09/2026 - 14:11

Bitcoin: Πάνω από τα 84.000 δολάρια ξανά – Άλμα 11% για το Chainlink

Ακίνητα
29/09/2026 - 14:10

Το 48,4% των νέων στην Ελλάδα ζει σε κατοικίες με συνωστισμό

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 14:05

Μπρατάκος: Μετατρέπουμε το ΕΒΕΑ σε ψηφιακό κόμβο με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις

Πολιτική
29/09/2026 - 14:03

Γερουλάνος: Στην εξωτερική πολιτική, εν αρχή ην το εθνικό συμφέρον

Πολιτική
29/09/2026 - 14:03

Θεοδωρικάκος: Ο Δημόκριτος πρωτοπορεί στο εθνικό σχέδιο για την καινοτομία

Οικονομία
29/09/2026 - 14:00

Food waste: Στην Ελλάδα πετάμε πάνω από 200 κιλά ανά άτομο

Ειδήσεις
29/09/2026 - 13:53

Ισπανία: Τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση υπό την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων

Αναλύσεις
29/09/2026 - 13:52

Metlen: Η Wood & Company εκτοξεύει την τιμή στόχο στα €65 – Περιθώριο ανόδου 35%

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:48

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €54 η νέα τιμή-στόχος της UBS και περιθώριο ανόδου 23%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/09/2026 - 13:34

Μελέτη Visa: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες εκτιμούν ότι η AI θα καθορίσει την «τράπεζα του μέλλοντος»

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 13:24

Τάσεις αποκλιμάκωσης στο πετρέλαιο - Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent

Πολιτική
29/09/2026 - 13:19

Μητσοτάκης από Ασπρόπυργο: 27 χρόνια μετά, ένα υπερσύγχρονο σχολείο στη θέση των κοντέινερ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:17

ΤΜΕΔΕ: «Άλμα» 25,4% στα ίδια κεφάλαια και 27,2% στο EBITDA το 2025

Υγεία
29/09/2026 - 13:08

4ο Festival Alzheimer: Ο τρόπος διαχείρισης της άνοιας αλλάζει παγκοσμίως

Ειδήσεις
29/09/2026 - 13:07

Γαλλία: Νέο ρεκόρ για το χρέος – Στα 3,595 τρισ. ευρώ και στο 119% του ΑΕΠ

Πολιτική
29/09/2026 - 13:03

Κατρίνης: Στο ΠΑΣΟΚ μας ενδιαφέρει να κλείσουμε την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/09/2026 - 13:02

ΕΑΕΕ: Τα 6 στα 10 συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου περιλαμβάνουν κάλυψη για φυσικές καταστροφές

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:01

ΣΕΑΔΑ: Πρόταση 9 σημείων για για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οικονομία
29/09/2026 - 13:00

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και JOIST ενώνουν δυνάμεις για την καινοτομία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:55

Πούτιν: Αυξάνει κατά 15.500 τους εν ενεργεία στρατιωτικούς της Ρωσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ