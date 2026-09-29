Dotsoft: Προχωρά σε ΑΜΚ, προετοιμάζει μετάταξη στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Η εταιρεία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διαγραφή των μετοχών της από την «EN.A. Growth» της Euronext Athens και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Η προτεινόμενη μετάταξη στην Κύρια Αγορά εξετάζεται να πραγματοποιηθεί παράλληλα με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω καταβολής μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών, με στόχο την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης αύξησης, προβλέπεται ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής νέων ιδιωτών και ειδικών επενδυτών μέσω δημόσιας προσφοράς των νέων μετοχών στην Ελλάδα.

Οι τελικοί όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, προτείνεται να καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τον καθορισμό τους θα ληφθούν υπόψη τόσο η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής όσο και οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.