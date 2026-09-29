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Σταμπουλίδης (Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο): Έργα €10 δισ. στο χαρτοφυλάκιο – Στην τελική ευθεία οι Φυλακές Κορυδαλλού
Οικονομία
15:01 - 29 Σεπ 2026

Σταμπουλίδης (Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο): Έργα €10 δισ. στο χαρτοφυλάκιο – Στην τελική ευθεία οι Φυλακές Κορυδαλλού

Reporter.gr Newsroom

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Έργα συνολικού ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, με σημαντικές παρεμβάσεις, όπως οι Φυλακές Κορυδαλλού και το στρατόπεδο Γκόνου, να εισέρχονται σε κρίσιμη φάση ωρίμασης.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στη θεματική ενότητα «Τα μεγάλα έργα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου», στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026.

Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, περίπου 2,9 δισ. ευρώ αφορούν έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με σχεδόν το σύνολο αυτών να έχει ήδη παραδοθεί. Περίπου 7 δισ. ευρώ αφορούν έργα εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κορυδαλλός και Γκόνου

Στα έργα που βρίσκονται στο επίκεντρο περιλαμβάνεται η αξιοποίηση της ΠΥΡΚΑΛ, ενώ σημαντική εξέλιξη καταγράφεται και στην περίπτωση των Φυλακών Κορυδαλλού.

Όπως ανέφερε ο κ. Σταμπουλίδης, έχει ήδη αποσταλεί το σχέδιο σύμβασης, ενώ το επόμενο καθοριστικό βήμα τοποθετείται χρονικά έως τα Χριστούγεννα.

Σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο Γκόνου, τα σχέδια των συμβάσεων έχουν αποσταλεί στα δύο ενδιαφερόμενα σχήματα και πλέον αναμένονται τα σχόλιά τους.

Για το project στη Φυλή, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου ανέφερε ότι δεν προχώρησε με υπαιτιότητα του δημάρχου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πλέον ο δήμος «μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει».

Στο επίκεντρο ο σιδηρόδρομος

Μία από τις βασικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου είναι η επιτάχυνση των έργων του ΟΣΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το PPF έχει αναλάβει την ωρίμαση σιδηροδρομικών έργων συνολικού ύψους σχεδόν 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το Ταμείο προσανατολίζεται σε μια διαφορετική προσέγγιση ως προς την αξιοποίηση των assets που διαχειρίζεται, επιδιώκοντας να διατηρεί συμμετοχή στα έργα και μετά την αξιοποίησή τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σχέδιο του Λαυρίου, στο οποίο το Ταμείο συμμετέχει με ποσοστό 49%. Σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη, η ίδια λογική αναμένεται να ακολουθηθεί και σε μελλοντικές αποκρατικοποιήσεις, με στόχο τη διατήρηση μετοχικής συμμετοχής στην ανάπτυξη των έργων, συνοδευόμενη από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ορόσημα και ρήτρες.

Πρόγραμμα για κρίσιμες υποδομές

Τον Οκτώβριο αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη, η παρουσίαση ενός ολιστικού προγράμματος για την αξιοποίηση κρίσιμων υποδομών.

Στόχος του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των υποδομών, αλλά και η δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την Κυριακή υπεγράφη η επιστροφή ποσού 2 δισ. ευρώ, το οποίο θα αποδοθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).

Μείωση γραφειοκρατίας και αλλαγές στις αδειοδοτήσεις

Αναφερόμενος ευρύτερα στην αποτελεσματικότητα του κράτους και στην ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων, ο κ. Σταμπουλίδης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας.

Όπως υποστήριξε, η Ευρώπη χρειάζεται να μετακινηθεί από τους πολυδαίδαλους μηχανισμούς ελέγχου προς πιο σύγχρονα εργαλεία εποπτείας, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των επενδύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και συνολικά στις αδειοδοτικές διαδικασίες, τις οποίες χαρακτήρισε πεδία που χρειάζονται επανεξέταση προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι υλοποίησης των έργων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μείωση της γραφειοκρατίας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αντίθετα, όπως σημείωσε, η μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό Δημόσιο προϋποθέτει νέες προσλήψεις και νέες δεξιότητες, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

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