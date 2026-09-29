Αλλάζει ρότα η Starbucks – «Ψαλιδίζει» πράσινους στόχους και θέσεις εργασίας

Σε αναθεώρηση και περιορισμό του πλαισίου βιωσιμότητας προχωρά η Starbucks, σηματοδοτώντας μια διαφορετική προσέγγιση στην «πράσινη» στρατηγική που είχε υιοθετήσει από το 2020.

Τότε, η αμερικανική εταιρεία καφέ είχε αποφασίσει να τοποθετήσει τους δικούς της στόχους για το κλίμα και τη διαχείριση των φυσικών πόρων στο επίκεντρο της εταιρικής της στρατηγικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Η τελευταία Έκθεση Παγκόσμιου Αντίκτυπου της εταιρείας επιβεβαιώνει πλέον ότι η Starbucks έχει περάσει σε ένα πιο περιορισμένο και στοχευμένο σύνολο στόχων βιωσιμότητας. Ωστόσο, η έκθεση δεν αποσαφηνίζει πλήρως τους λόγους για τους οποίους τροποποιήθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν ορισμένες από τις προηγούμενες δεσμεύσεις της.

Οι «πράσινοι» στόχοι... αναζητούνται

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, από τη νέα έκθεση απουσιάζουν οι στόχοι που προέβλεπαν μείωση κατά 50% της κατανάλωσης νερού, καθώς και των αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Παράλληλα, έχει αλλάξει και η μεθοδολογία με την οποία η εταιρεία παρουσιάζει τα σχετικά στοιχεία.

Ειδικότερα, η Starbucks δεν δημοσιοποιεί πλέον τον ευρύτερο δείκτη κατανάλωσης νερού που χρησιμοποιούσε στην προηγούμενη έκθεσή της. Αντί αυτού, αναφέρει 53 δισ. λίτρα ως ποσότητα νερού που λαμβάνεται για λειτουργικούς σκοπούς, έναντι περίπου 500 δισ. λίτρων που είχαν καταγραφεί προηγουμένως, με βάση έναν ευρύτερο ορισμό της κατανάλωσης.

Αλλαγές έχουν γίνει και στους στόχους που αφορούν τις συσκευασίες. Ο προηγούμενος στόχος για μείωση κατά 50% έως το 2030 της χρήσης πρωτογενών υλικών προερχόμενων από ορυκτά καύσιμα στις συσκευασίες που χρησιμοποιούν οι πελάτες έχει αντικατασταθεί από έναν στόχο μείωσης κατά 5% των πρωτογενών πλαστικών στο σύνολο των συσκευασιών.

Παράλληλα, έχει περιοριστεί και η δέσμευση σχετικά με το ανακυκλωμένο περιεχόμενο στις συσκευασίες που χρησιμοποιούν οι πελάτες. Ο στόχος έχει μειωθεί από 50% σε 25%, ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα ανακυκλωμένων υλικών.

Παρά τις αλλαγές, η Starbucks διατηρεί τη δέσμευσή της για μείωση κατά 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Ο στόχος περιλαμβάνει και τις εκπομπές «πεδίου 3», οι οποίες προέρχονται από δραστηριότητες όπως η γεωργία και η μεταποίηση.

Ωστόσο, η εταιρεία αναφέρει ότι επανεξετάζει και αυτόν τον στόχο, επικαλούμενη τις ρυθμιστικές εξελίξεις, τις μεταβολές στα πρότυπα και άλλους δυσμενείς παράγοντες. Όπως αναφέρει, στις αρχές του 2027 αναμένεται να παρουσιάσει έναν νέο στόχο και μια νέα στρατηγική που θα βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Πίεση για ανασυγκρότηση

Οι αλλαγές στο πλαίσιο βιωσιμότητας έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο διευθύνων σύμβουλος της Starbucks, Μπράιαν Νίκολ, συνεχίζει να εφαρμόζει το σχέδιο ανασυγκρότησης «Back to Starbucks». Το σχέδιο περιλαμβάνει περικοπές κόστους συνολικού ύψους 2 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην εταιρεία, περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας σε εταιρικό επίπεδο έχουν καταργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, μεταξύ των οποίων και θέσεις στην ομάδα βιωσιμότητας, καθώς και άλλες θέσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η Starbucks, από