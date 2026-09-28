Ερντογάν: Εθνικιστικές κορώνες για «τουρκική λίμνη», Γαλάζια Πατρίδα, Μπαρμπαρόσα και Ναυμαχία της Πρέβεζας

Με νέες εθνικιστικές κορώνες ήταν η αναφορά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην 488η επέτειο από τη Ναυμαχία της Πρέβεζας, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε τη νίκη του οθωμανικού στόλου το 1538 με τη σημερινή τουρκική ναυτική ισχύ και τη ρητορική περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σε μήνυμά του για την επέτειο και την Ημέρα του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά και στους ναύτες του, υποστηρίζοντας ότι με τη νίκη στην Πρέβεζα «μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη». Παράλληλα, ευχήθηκε επιτυχία στους άνδρες και τις γυναίκες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, τους οποίους συνέδεσε με την έννοια της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο Ερντογάν σε ανάρτηση του στο Χ ανέφερε: «Με αφορμή την επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και την Ημέρα του Πολεμικού Ναυτικού, εκφράζω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια και μνημονεύω με σεβασμό τον Καπουδάν Πασά Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά, ο οποίος, μαζί με τους ηρωικούς ναύτες του, μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη με αυτή τη λαμπρή νίκη.

Εύχομαι στους ηρωικούς ναυτικούς μας κάθε επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και απευθύνω τους χαιρετισμούς μου σε καθέναν από αυτούς».

{https://x.com/RTErdogan/status/2104190568922505402}

Η Ναυμαχία του 1538

Η Ναυμαχία της Πρέβεζας πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1538, όταν ο οθωμανικός στόλος υπό τον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά αντιμετώπισε τον στόλο της Ιεράς Συμμαχίας, υπό τον Αντρέα Ντόρια. Η σύγκρουση κατέληξε σε οθωμανική νίκη και αποτέλεσε σημαντικό γεγονός για την ενίσχυση της οθωμανικής ναυτικής παρουσίας στη Μεσόγειο.

Η 27η Σεπτεμβρίου τιμάται σήμερα στην Τουρκία ως Ημέρα του Πολεμικού Ναυτικού. Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων, 13 πολεμικά πλοία και δύο υποβρύχια πέρασαν από τον Βόσπορο, μεταξύ αυτών και η φρεγάτα TCG İstanbul, ενώ τα πλοία χαιρέτισαν το μνημείο του Μπαρμπαρόσα στο Μπεσίκτας.

Ο Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασάς

Ο Χιζίρ, όπως ήταν το αρχικό όνομα του Μπαρμπαρόσα, γεννήθηκε στη Λέσβο στα τέλη του 15ου αιώνα και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ναυάρχους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1533 διορίστηκε Καπουδάν Πασάς, δηλαδή αρχιναύαρχος του οθωμανικού στόλου, και πέντε χρόνια αργότερα ηγήθηκε της οθωμανικής πλευράς στη Ναυμαχία της Πρέβεζας.

Για την καταγωγή του υπάρχουν ιστορικές αναφορές που δεν είναι απολύτως ομοιόμορφες. Μελέτες και πηγές αναφέρουν ότι ο πατέρας του, Γιακούπ Αγά, ήταν Οθωμανός σπαχής, του οποίου η καταγωγή περιγράφεται ως τουρκική ή αλβανική, ενώ η μητέρα του, Κατερίνα, αναφέρεται σε δυτικές πηγές ως χριστιανή από τη Μυτιλήνη και χήρα ορθόδοξου ιερέα. Η γέννησή του στη Λέσβο και οι αναφορές για το οικογενειακό του υπόβαθρο αποτελούν μέρος της σύνθετης ιστορικής διαδρομής μιας προσωπικότητας που σήμερα έχει κεντρική θέση στην τουρκική αφήγηση για την οθωμανική ναυτική παράδοση.