Τάσεις αποκλιμάκωσης στο πετρέλαιο - Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν τάσεις αποκλιμάκωσης το μεσημέρι της Τρίτης (29/9) μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας νέας απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην αγορά από τα κράτη μέλη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν αυτή την ώρα κατά 0,40% στα 97,41 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ αντίστοιχη μείωση σημειώνουν και τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) που σημειώνουν πτώση 0,28% στα 92,30 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, όπως σημείωνται και τα δύο συμβόλαια με παράδοση τον Νοέμβριο οδεύουν προς μηνιαία κέρδη περίπου 17% και 8%, αντίστοιχα.

«Διαμορφώνεται πλέον μια σαφέστερη εικόνα για υψηλότερους όγκους εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, όμως μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης εξακολουθεί να βασίζεται σε λύσεις παράκαμψης, όπως οι μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο. Οι μέθοδοι αυτές είναι λιγότερο αποδοτικές και πιο δαπανηρές από τις κανονικές διαδικασίες, γεγονός που εξηγεί γιατί οι τιμές του αργού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Τιμ Γουότερ.

Οι εξαγωγές αργού από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής αυξήθηκαν στα 12,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας δεδομένων Kpler τη Δευτέρα. Η άνοδος υποστηρίχθηκε από τις αυξημένες αποστολές από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με διαμεσολαβητές, στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί επτά μήνες, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι και των δύο χωρών.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει προσφέρει τίποτα στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίπτοντας δημοσιεύματα που επικαλούνταν Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τα οποία ήταν διατεθειμένος να χαλαρώσει τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσει παγωμένα κεφάλαια με αντάλλαγμα «συγκεκριμένα» βήματα από την πλευρά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εξετάζουν ρυθμιστική χαλάρωση που θα επέτρεπε ευρύτερες πωλήσεις πετρελαίου ντίζελ με κόκκινη χρωστική ουσία, με στόχο τη μείωση των τιμών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις. Η πρόταση αναδείχθηκε σε βασική εναλλακτική έναντι μιας απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ.

«Οι αναφορές στα μέσα ενημέρωσης για μια πιθανή προσέγγιση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποτελούν ευσεβείς πόθους και όχι συγκεκριμένες συμφωνίες», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.

«Αν δεν ίσχυε αυτό, γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να εξετάζει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ και να πειραματίζεται με το φορολογικό καθεστώς για το αγροτικό “κόκκινο” ντίζελ, εφόσον θεωρούσε ότι τα πετρελαϊκά προϊόντα θα άρχιζαν σύντομα να ρέουν από τα σημεία συμφόρησης στις ροές εμπορίου που έχουν δημιουργηθεί μέσω των ενεργειακών διαταραχών στα στενά του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ;»

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ αναμενόταν να έχουν μειωθεί την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων εκτιμάτο ότι παρέμειναν αμετάβλητα, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ αναλυτών τη Δευτέρα.

Υποχώρηση στο φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παρουσιάζουν επίσης πτωτικές τάσεις το μεσημέρι της Τρίτης υποχωρώντας 3,18% στα 71,10 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,28% στα 4,180.42 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, το ασήμι, χάνει 1,07% στα 61,050 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,29% στα 6,6150 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κερδίζει 0,31% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1335 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχύμενο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,24% με την ισοτιμία στα 1,3224 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8572 λίρα ανά ευρώ.