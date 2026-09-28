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Λαγκάρντ: Μετρημένη η αντίδραση της ΕΚΤ στον πληθωρισμό – Στο επίκεντρο το ενεργειακό σοκ
Ειδήσεις
18:59 - 28 Σεπ 2026

Λαγκάρντ: Μετρημένη η αντίδραση της ΕΚΤ στον πληθωρισμό – Στο επίκεντρο το ενεργειακό σοκ

Reporter.gr Newsroom

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Σήμα για προσεκτική και σταδιακή αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, υπογραμμίζοντας ότι η άνοδος των τιμών στην Ευρωζώνη δεν έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε επικίνδυνες δευτερογενείς επιδράσεις στους μισθούς και στις τιμές.

Κατά την ακρόασή της τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, η Λαγκάρντ απέδωσε την πρόσφατη επιτάχυνση του πληθωρισμού κυρίως στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

«Βλέπουμε υψηλότερο πληθωρισμό μπροστά μας, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι παγιώνεται», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία πως οι υψηλότερες τιμές ενέργειας μεταφράζονται σε αντίστοιχα υψηλότερες μισθολογικές αυξήσεις.

Τα επιτόκια και τα στοιχήματα των αγορών

Η τοποθέτηση της επικεφαλής της ΕΚΤ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έχει ήδη ξεπεράσει το 3% και ενδέχεται να προσεγγίσει το 4% έως το τέλος του έτους, επίπεδο περίπου διπλάσιο από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Οι επενδυτές προεξοφλούν σχεδόν τέσσερις ακόμη αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης στο επιτόκιο καταθέσεων μέσα στους επόμενους 12 μήνες, επιπλέον των δύο αυξήσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Η έμφαση της Λαγκάρντ στη «μετρημένη» αντίδραση, ωστόσο, βρίσκεται σε αντίθεση με αυτά τα πιο επιθετικά σενάρια της αγοράς.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ αναγνώρισε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί, ενώ η αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Για την ανάπτυξη, αντίθετα, οι κίνδυνοι αξιολογούνται κυρίως ως καθοδικοί.

Υψηλότερος πληθωρισμός έως το 2028

Με βάση τις τελευταίες προβολές της ΕΚΤ, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3% το 2026, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Για τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα, οι προβλέψεις διαμορφώνονται σε 2,5%, 2,6% και 2,3% αντίστοιχα.

Η ΕΚΤ εκτιμά ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές θα διατηρήσουν τον συνολικό πληθωρισμό αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, πριν αρχίσει η αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, οι προσδοκίες των καταναλωτών για την πορεία των τιμών ενισχύθηκαν εκ νέου τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για έναν από τους δείκτες που παρακολουθεί στενά η ΕΚΤ, καθώς ενδεχόμενη διεύρυνση των πληθωριστικών προσδοκιών θα μπορούσε να δείξει ότι το ενεργειακό σοκ μεταδίδεται ευρύτερα στην οικονομία.

{https://x.com/ecb/status/2104570769099608556}

Στο επίκεντρο οι μισθοί και οι αποδόσεις των ομολόγων

Κρίσιμο στοιχείο για τη νομισματική πολιτική παραμένει η συμπεριφορά των μισθών. Μέχρι στιγμής, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει προκαλέσει αντίστοιχη επιτάχυνση στις μισθολογικές απαιτήσεις. Η ΕΚΤ είχε επισημάνει ήδη ότι το ενεργειακό σοκ δεν είχε μεταφερθεί στους μισθούς.

Την ίδια ώρα, η αισθητή άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που λαμβάνει υπόψη η ΕΚΤ. Σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, οι υψηλότερες αποδόσεις αναμένεται να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη και να περιορίσουν περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί τη μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στις τελικές τιμές.

Το βασικό ζητούμενο για την ΕΚΤ είναι να αποτρέψει τη μετατροπή μιας αρχικής ενεργειακής διαταραχής σε ευρύτερη και πιο επίμονη πληθωριστική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, η αντίδραση της νομισματικής πολιτικής δεν αφορά κάθε μεμονωμένη άνοδο στις τιμές πετρελαίου ή φυσικού αερίου, αλλά κυρίως τον κίνδυνο οι ανατιμήσεις να περάσουν στους μισθούς, στις υπόλοιπες τιμές και τελικά στις μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες.

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