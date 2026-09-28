Reuters: Νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μέσω Κατάρ για επαναλειτουργία Ορμούζ και εκεχειρία

Οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στη Νέα Υόρκη, και με την αμερικανική πλευρά τη Δευτέρα ή την Τρίτη, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις.

Πιο αναλυτικά, οι συγκεκριμένες συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή πρότασης επτά ημερών που παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπως δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Αραγτσί παραμένει στη Νέα Υόρκη μετά τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος θα εκπροσωπήσει την αμερικανική πλευρά στις συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές.

Επισημαίνεται ότι το επταήμερο σχέδιο του Ιράν προβλέπει τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών στο Ιράν και το Λίβανο, το ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον τερματισμό των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Στη συνέχεια, η Τεχεράνη θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι δύο πλευρές θα επαναλάμβαναν επίσης τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το περασμένο Σάββατο (26/9) ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμούσε μια ταχεία συμφωνία λόγω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης που υφίσταται.

Ωστόσο, όπως δήλωσε την Κυριακή στο Axios, αναμένει από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές να συμμετάσχουν σε περαιτέρω συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Από τη μεριά του Ιράν, ο Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι οι διαμεσολαβητές δεν είχαν μεταφέρει επισήμως στην Τεχεράνη την αμερικανική απόρριψη και ότι το Ιράν αναμένει την οριστική θέση της Ουάσιγκτον προτού αποφασίσει τα επόμενα βήματά του.

«Οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται από την εκπλήρωση αυτών των όρων», δήλωσε την Κυριακή, προσθέτοντας ότι μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να επιλύσει το αδιέξοδο.