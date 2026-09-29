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Κατρίνης: Στο ΠΑΣΟΚ μας ενδιαφέρει να κλείσουμε την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική
13:03 - 29 Σεπ 2026

Κατρίνης: Στο ΠΑΣΟΚ μας ενδιαφέρει να κλείσουμε την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία

Reporter.gr Newsroom

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Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε ανοδική πορεία μετά την παρουσία του στη ΔΕΘ και την παρουσίαση των προγραμματικών του θέσεων, δήλωσε σήμερα (29/9) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. 

Ειδικότερα, μιλώντας στο ERTnews, τόνισε ότι «εμάς στο ΠΑΣΟΚ μάς ενδιαφέρει αυτή η άνοδος να συνεχιστεί, γιατί η μόνη “ψαλίδα” που θέλουμε να κλείσουμε είναι με τη Νέα Δημοκρατία».

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και πολιτικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όπως επισήμανε, όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν να εγκλωβίσουν το ΠΑΣΟΚ σε μια συζήτηση περί συνεργασίας, το ζήτημα έχει κλείσει τόσο με τις αποφάσεις του συνεδρίου όσο και με τις δηλώσεις του προέδρου του. Πρόσθεσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρότασή του να γίνει πλειοψηφική και να ταυτιστεί με το αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή, καθώς μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Η επιδίωξή του υπερβαίνει την επίτευξη ενός καλύτερου εκλογικού ποσοστού.

Μιλώντας για την ακρίβεια, αναφέρθηκε στις υψηλές τιμές των καυσίμων, που οδηγούν σε απελπισία νοικοκυριά, αγρότες και επαγγελματίες, την ώρα που η κυβέρνηση παρακολουθεί χωρίς να παίρνει μέτρα. Προειδοποίησε ότι οι αυξήσεις αυτές θα μετακυλιστούν πολύ σύντομα στις τιμές των τροφίμων και των βασικών αγαθών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πού θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι, ο Μιχάλης Κατρίνης πρότεινε τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών διύλισης, των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών, που εμφανίζουν εξωπραγματικά κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και την αξιοποίηση της υπεραπόδοσης των εσόδων από τον ΦΠΑ κατά 1 δισ. ευρώ.

Κάλεσε, επίσης, την κυβέρνηση να αξιοποιήσει την εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στην προεδρία του Eurogroup, για την οποία πανηγύριζε, ζητώντας να αναλάβει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χαλάρωση της ρήτρας διαφυγής και τη λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τους πολίτες όσο διαρκεί η κρίση.

Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει εδώ και έναν χρόνο τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τη χορήγηση αφορολόγητου πετρελαίου στους αγρότες στην αντλία και τη φορολόγηση των υπερκερδών.

Τέλος, αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν τολμά να θέσει το ζήτημα της αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας στα διεθνή φόρα και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία. «Δεν το έκανε ούτε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ούτε στις Συνόδους Κορυφής της Ε.Ε. ούτε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ το κάνουν ηγέτες άλλων χωρών. Το κάνει μόνο μπροστά στις κάμερες, έξω από τα διεθνή φόρα, και στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης», ανέφερε.

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