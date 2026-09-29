Κρεμλίνο: Προσωρινή κρατική διαχείριση για Nestlé, Metro και Auchan – Δεν αλλάζει η ιδιοκτησία

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι η υπαγωγή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ξένων εταιρειών σε καθεστώς προσωρινής διαχείρισης δεν συνιστά αλλαγή ιδιοκτησίας, αλλά αποτελεί μέτρο που μπορεί να ανακληθεί.

Η δήλωση έρχεται μετά τις πρόσφατες αποφάσεις των ρωσικών αρχών να θέσουν υπό προσωρινή διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία που ανήκουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, μέσα στον Σεπτέμβριο τέθηκαν υπό προσωρινή διαχείριση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της ελβετικής εταιρείας τροφίμων Nestle, της γερμανικής εταιρείας χονδρικής Metro AG και της γαλλικής εταιρείας λιανικής Auchan.

«Αντιστρέψιμα» τα μέτρα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι τα μέτρα είναι αντιστρέψιμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Μόσχα δεν βλέπει επί του παρόντος λόγο για την ανάκλησή τους.

«Δεδομένου του αυξανόμενου επιπέδου ανάμιξης αυτών των μη φιλικών χωρών σε άμεσες εχθροπραξίες κατά της χώρας μας, λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις», ανέφερε ο Πεσκόφ.

Η ρωσική πλευρά συνδέει, επομένως, τις αποφάσεις αυτές με την αυξανόμενη, όπως τη χαρακτηρίζει, εμπλοκή «μη φιλικών» χωρών στη στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία.