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Metlen: Η Wood &amp; Company εκτοξεύει την τιμή στόχο στα €65 – Περιθώριο ανόδου 35%
Αναλύσεις
13:52 - 29 Σεπ 2026

Metlen: Η Wood & Company εκτοξεύει την τιμή στόχο στα €65 – Περιθώριο ανόδου 35%

Reporter.gr Newsroom

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Σημαντικό περιθώριο ανόδου για τη μετοχή της METLEN Energy & Metals εκτιμά η Wood & Company, η οποία σε νέα έκθεσή της διατηρεί τη σύσταση Buy και προχωρά σε σημαντική αναθεώρηση της τιμής-στόχου, στα 65 ευρώ, από 45,5 ευρώ προηγουμένως.

Η νέα τιμή-στόχος αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 43% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του οίκου. Με βάση την τιμή των 48,3 ευρώ κατά τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης, η Wood υπολογίζει περιθώριο ανόδου περίπου 35%.

Ο αναλυτής του οίκου επιβεβαιώνει παράλληλα τον μεσοπρόθεσμο στόχο που έχει θέσει η εταιρεία, εκτιμώντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης της METLEN μπορεί να στηρίξει σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική «Big Three»

Κεντρικό σημείο της ανάλυσης αποτελεί η στρατηγική «Big Three», η οποία, σύμφωνα με τη Wood & Company, διευρύνει το αναπτυξιακό αποτύπωμα της METLEN πέρα από τους παραδοσιακούς πυλώνες της ενέργειας και των μετάλλων.

Η στρατηγική βασίζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Energy & Metals, στην ενίσχυση της παρουσίας στα critical και circular metals, καθώς και στην επέκταση στους τομείς της άμυνας, των υποδομών και των παραχωρήσεων.

Ιδιαίτερη θέση στην ανάλυση καταλαμβάνει η δραστηριότητα M RESET, η οποία, σύμφωνα με τη Wood, παρουσιάζει ισχυρή δυναμική. Τα EBITDA της δραστηριότητας ανήλθαν σε 116 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ ο οίκος εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν στα 240 εκατ. ευρώ το 2026 και θα αυξηθούν στα 430 εκατ. ευρώ το 2028.

Αλουμίνιο και παραγωγή γαλλίου

Στον τομέα του αλουμινίου, η Wood υπογραμμίζει τη θέση της METLEN ως μοναδικής πλήρως καθετοποιημένης παραγωγού βωξίτη και αλουμινίου στην Ευρώπη, στοιχείο που, σύμφωνα με την ανάλυση, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα κόστους και τη στρατηγική θέση της εταιρείας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης για κρίσιμες πρώτες ύλες.

Σημαντική παράμετρος για την επόμενη περίοδο αποτελεί και η παραγωγή γαλλίου. Η πρώτη παραγωγή αναμένεται, σύμφωνα με την έκθεση, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Παράλληλα, ήδη το 25% της σχεδιαζόμενης παραγωγής έχει καλυφθεί μέσω μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας, γεγονός που καταγράφεται από τη Wood ως στοιχείο που ενισχύει τις προοπτικές της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Ενίσχυση του αμυντικού σκέλους

Στον τομέα της άμυνας, η Wood αναφέρεται στην περαιτέρω ανάπτυξη του hub στον Βόλο, το οποίο προβλέπεται να φτάσει συνολικά τα 6 εργοστάσια.

Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026, τέσσερις μονάδες είχαν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή είχαν εγκαινιαστεί. Παράλληλα, η METLEN έχει αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς αμυντικούς αναδόχους, ενισχύοντας την παρουσία της στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η METKA ως τρίτος πυλώνας κερδοφορίας

Ξεχωριστή αναφορά στην έκθεση γίνεται στη METKA, την οποία η Wood & Company χαρακτηρίζει ως έναν τρίτο βασικό πυλώνα κερδοφορίας του ομίλου.

Τα EBITDA της δραστηριότητας έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση, από 18 εκατ. ευρώ το 2023 σε 100 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαν ήδη ανέλθει στα 82 εκατ. ευρώ.

Η Wood αποδίδει στη METKA αποτίμηση 1,178 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις προοπτικές που δημιουργεί το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο έργων.

Το συνολικό pipeline κατασκευών και παραχωρήσεων ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ, με τη METKA να διευρύνει την παρουσία της σε μεγάλα έργα υποδομών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανάλυση της Wood, η M Concessions αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων και πιο σταθερών μακροπρόθεσμων ταμειακών ροών, μέσω συμβάσεων παραχώρησης και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Συνολικά, η Wood & Company συνδέει την αναθεώρηση της αποτίμησης της METLEN με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου και την προσδοκώμενη ενίσχυση της κερδοφορίας στους τομείς της ενέργειας, των μετάλλων, της άμυνας, των κατασκευών και των παραχωρήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2026 - 14:39
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