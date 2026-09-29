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Attica Group σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πλήρης κάλυψη του μεταφορικού έργου μετά το συμβάν στο BLUE CARRIER 2
Ναυτιλία
15:39 - 29 Σεπ 2026

Attica Group σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πλήρης κάλυψη του μεταφορικού έργου μετά το συμβάν στο BLUE CARRIER 2

Reporter.gr Newsroom

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Η Attica Group ανακοίνωσε ότι, μετά το συμβάν στο BLUE CARRIER 2, προχώρησε στην αναδρομολόγηση άλλων πλοίων του Ομίλου, ώστε να καλυφθεί πλήρως το μεταφορικό έργο και να διασφαλιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα στις περιοχές που εξυπηρετεί.

Σε απάντηση της από 28.09.2026 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το συμβάν της 25.09.2026 στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, πλοιοκτησίας θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου, η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η Εταιρία έχει ήδη προχωρήσει στην αναδρομολόγηση άλλων πλοίων του Ομίλου για την πλήρη κάλυψη του μεταφορικού έργου και τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις περιοχές που εξυπηρετεί. Ως εκ τούτου, το συμβάν δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στη δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Επισημαίνεται ότι το πλοίο, καθώς και όλα τα πλοία του Ομίλου, διαθέτει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σκάφους και μηχανής (Hull & Machinery) καθώς και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (P&I).

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