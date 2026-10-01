ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Συρίγου περί διπλής υποχώρησης στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση

Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προκάλεσε η παραδοχή του βουλευτή της ΝΔ και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου πως η ελληνική κυβέρνηση υποχώρησε δύο φορές στην Κάσο, αναβάλλοντας την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, μπροστά στις οχλήσεις της Άγκυρας.

«Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού», παραδέχτηκε ο κ. Συρίγος, αναφερόμενος στα δύο περιστατικά του 2024 με τουρκικά πολεμικά πλοία στην περιοχή της Κάσου, τα οποία παρενοχλούσαν το ερευνητικό σκάφος (ΕΡΤ, 1/10)

Η απάντησή του προκάλεσε, μάλιστα, την έκπληξη του δημοσιογράφου, ο οποίος επέμεινε ρωτώντας: «Υποχωρήσαμε;», με τον βουλευτή να απαντά:

«Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων».

Με φόντο τα όσα είπε ο «γαλάζιος» βουλευτής, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνει:

«Οι δηλώσεις του κ. Συρίγου περί υποχώρησης της χώρας στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιάς τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου».

Και προσθέτει: «Επιβεβαιώνουν πλήρως τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ όπως έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια για ένα έργο που έχει πέρα από την οικονομική διάσταση, βαθιά γεωπολιτική σημασία».

«Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του έχουν ζητήσει επανειλημμένα να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς.

«Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”», καταλήγει στη δήλωσή του.

ΕΛΑΣ: Ποιος είναι αλήθεια επιζήμιος για τη χώρα;

Κριτική στα όσα είπε ο «γαλάζιος» βουλευτής, αλλά και στην κυβέρνηση, ασκεί και η ΕΛΑΣ, με τον αναπληρωτή Τομεάρχη Εξωτερικής Πολιτικής, Παυσανία Παπαγεωργίου, να σημειώνει μέσω social media τα εξής:

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Συρίγος, αναδεικνύει σε εκπομπή της ΕΡΤ, την αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Η άσκηση τελικά των κυριαρχικών δικαιωμάτων πόντισης του καλωδίου σύμφωνα με κανόνες διεθνούς δικαίου, απετράπη όπως μαθαίνουμε και επί του πεδίου από το τουρκικό πολεμικό Ναυτικό.

Η δε κυβέρνηση όχι μόνο δεν δέσμευσε την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και δεν διεκδίκησε την εφαρμογή κυρώσεων για την ενεργητική αποτροπή της δραστηριότητας αλλά πολύ περισσότερο φρόντισε να διαστρεβλώσει τα γεγονότα και να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από την πραγματικότητα».